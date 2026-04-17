Mersin Büyükşehir Belediyesi 'Hamzabeyli Köyümüz Atölye Yerleşkesi'nde, coğrafi işaret tescilli Mersin Kan Portakalı ile geleneksel bir lezzet olan Türk lokumu buluşturuldu ve kadın emeği ile enfes bir tat sunuldu.

MERSİN (İGFA) - Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 'Hamzabeyli Köyümüz Atölye' projesi, kırsalda üretimi geliştiren ve kadın emeğini görünür kılan çalışmalarıyla yerel üretimi teşvik etmeye devam ediyor.

Bu amaçla coğrafi işaretli Mersin Kan Portakalı, geleneksel Türk lokumunun eşsiz aromasıyla zenginleştirilerek, katma değeri artırılmış bir ürüne dönüştürüldü.

Tarımsal Hizmetler Dairesi'nde görevli gıda mühendisleri eşliğinde, katılımcılarla keyifli bir atölye çalışması gerçekleştirildi. Hijyen ve üretim teknikleri konusunda gıda mühendisleri tarafından bilgilendirilen katılımcılar; lokum üretim sürecinde de titiz bir çalışma yürüterek, Mersin Kan Portakalı ile lezzetli bir sunum yaptı.

AYTUTTU: 'KATILIMCILARIMIZ, YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME BECERİSİ KAZANDI'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Gıda Mühendisi Dilara Aytuttu, keyifli bir atölye çalışması gerçekleştirdiklerini belirterek, 'Hamzabeyli Köyümüz Atölye kapsamında; geleneksel bir lezzet olan lokumu, coğrafi işaret tescilli Mersin Kan Portakalı ile yorumladık ve katma değeri artırılmış bir ürün elde ettik' dedi.

Atölye çalışmasında üretim teknikleri ve hijyen kuralları konusunda da katılımcılara bilgilendirme yaptıklarını söyleyen Aytuttu, 'Katılımcılarımız yeni ürün geliştirme becerisi kazanırken, lokum üretim teknikleri ve hijyenik üretim süreçlerini de uygulamalı olarak deneyimledi' diye konuştu.