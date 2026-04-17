Keşan'da eğitim camiası, okullarda art arda yaşanan ve can kayıplarıyla sonuçlanan şiddet olaylarına karşı adeta bir barikat kurdu. Şanlıurfa Siverek'in ardından Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve dokuz öğrencinin hayatını kaybettiği korkunç saldırı, Keşan'da düzenlenen kitlesel bir oturma eylemiyle protesto edildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okulları hedef alan silahlı saldırılar, Keşan'da büyük bir öfke ve derin bir yasa dönüştü.

Eğitim sendikalarının öncülüğünde Alparslan Türkeş Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, 'Okullarda ölmek istemiyoruz' diyerek oturma eylemi yaptı.

Eğitim Sen Keşan Temsilciliği, Eğitim-İş Keşan Temsilciliği ve Hürriyetçi Eğitim Sen tarafından organize edilen eylem, Alparslan Türkeş Meydanı'nda başladı. Siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı eylemde, son saldırıda hayatını kaybeden 5. sınıf öğrencileri ve öğretmenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Eylemde söz alan Eğitim Sen Keşan Başkanı Asalet Koç, şiddetin sadece eğitimcileri değil, tüm toplumu ve geleceği hedef aldığını vurguladı. Koç, 'Yıllar önce televizyonlarda Amerika ve Kanada'daki okul baskınlarını izlerken, sıranın bir gün ülkemize geleceğini aklımızın ucundan bile geçirmezdik. Ancak toplumsal çürüme okullarımızı hedef haline getirdi. Güvenli okul, kapıya polis dikmekten ibaret değildir. Bilimsel bir çalışma, kamusal hakların savunulması ve eğitim politikalarının sosyal politikalarla desteklenmesi şarttır.' dedi.

'OKULLAR KARAKOL DEĞİL, EĞİTİM DÜNYASIDIR'

Güvenlikçi yaklaşımların şiddeti çözmeyeceğini savunan Eğitim İş Keşan Temsilcisi Erol Yazla ve Gökçe Özzade Kızan, ise çözümün rehberlik hizmetlerinde ve öğretmenlerin meslek itibarının korunmasında olduğunu belirttiler.

Hürriyetçi Eğitim Sen Başkanı Fatih Köknel'de yapılan saldırıları kınayarak, hayatını kaybedenlere başsağlığı yaralılara ise acil şifalar diledi.

Sendika temsilcileri ortak taleplerini ise şöyle sıraladı:

Caydırıcı Yasalar: Eğitim çalışanlarına yönelik şiddete ağır yaptırımlar içeren özel yasal düzenlemeler derhal hayata geçirilmelidir.

Rehberlik Vurgusu: Her okula mutlaka yeterli sayıda rehber öğretmen atanmalı ve çalışma koşulları iyileştirilmelidir.

Kamusal Eğitim: Eğitim, 'parası olanın aldığı' bir hizmet değil, anayasal bir hak olarak parasız ve nitelikli hale getirilmelidir.

BEŞ DAKİKALIK SESSİZ PROTESTO

Daha sonra konuşmalar ardından meydanı dolduran yüzlerce kişi, beş dakika boyunca hiç ses çıkarmadan oturma eylemi yaptı.

Aynı etkinliğin bugün de aynı yerde saat 16.00'da gerçekleştirileceği duyurularak, tüm veliler, öğretmenler ve öğrenciler davet edildi.