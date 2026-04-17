Bornova Belediyesi'nin Tuna Mahallesi Sanat Caddesi'nde yürüttüğü gece asfalt yenileme çalışmalarını, Başkan Ömer Eşki ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yerinde inceledi. İki başkan, çalışanlarla sohbet edip baklava ikram etti.

İZMİR (İGFA) - Sanayi ve konut alanlarının iç içe bulunduğu, yaklaşık bir kilometre uzunluğundaki Sanat Caddesi'nde yürütülen çalışmalar, gündüz trafiğini aksatmamak için gece yürütülüyor. İki kilometrelik yol boyunca mevcut asfaltın tamamen sökülerek, daha dayanıklı ve uzun ömürlü yeni asfalt seriminin yapıldığı çalışmanın 2 haftada tamamlanması hedeflendi.

Devam eden ve kısa vadede planlanan çalışmalar hakkında Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'den yerinde bilgi alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, daha sonra asfalt serim makinesi (finişer) üzerine çıkarak çalışmalara bizzat katıldı. Desteği için Tugay'a teşekkür eden Başkan Eşki, 'Bu akşam Cemil Başkan'ımızla birlikte sahadayız. Hem çalışan arkadaşlarımıza küçük bir moral vermek hem de yürütülen çalışmaları birlikte görmek istedik. Çok yoğun bir emek var, hepsine teşekkür ediyorum' dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise belediye çalışanlarının gece gündüz demeden sürdürdüğü çabaya dikkat çekti. Tugay, 'Şehrimizin her köşesinde hem ilçe belediyelerimiz hem de Büyükşehir Belediyemiz büyük bir özveriyle çalışıyor. Bu emeği yerinde görmek ve 'kolay gelsin' demek bizim için önemli. Belediyecilik zor bir iş ama bir o kadar da değerli. Tüm çalışanlara minnettarım' ifadelerini kullandı.

Yaklaşık iki hafta içinde tamamlanması planlanan çalışmaların ardından Sanat Caddesi, daha konforlu ve güvenli bir ulaşım imkânı sunacak.

Bornova Belediyesi, ilçe genelinde benzer projelerle yol kalitesini artırmayı sürdürüyor.