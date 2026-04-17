Kayseri Talas Belediyesi'nin vizyon projelerinden 'Rota Talas', Turizm Haftası kapsamında Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileriyle buluştu. Gençlerin yaşadıkları şehri daha yakından tanımaları ve turizm bilinci kazanmaları amacıyla düzenlenen program, kültürle eğitimi bir araya getirdi.

KAYSERİ (İGFA) - Programın ilk bölümünde öğrencilere okul ortamında Rota Talas turları hakkında bilgiler verilirken, Talas Belediyesi Espor ve İnovasyon Merkezinin sunduğu imkânlar da tanıtıldı. Gençler, teknoloji ile kültürü buluşturan projeler hakkında kapsamlı bilgi edinme fırsatı buldu.

Ardından iki katlı gezi otobüsüyle gerçekleştirilen şehir turunda öğrenciler, Kayseri Talas'ın köklü tarihi dokusunu, zengin kültürel mirasını ve sosyal yaşam alanlarını yerinde görerek adeta geçmişten günümüze uzanan bir yolculuğa çıktı. Rehberler eşliğinde gerçekleştirilen gezilerde ilçenin hikâyesi, mimarisi ve kültürel değerleri detaylı şekilde anlatıldı.

DUYGU DOLU ANLAR

Program kapsamında Osmanlı Kültür Sokağı'nda yer alan Talas Su Medeniyetleri Galerisi, Çanakkale'den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi ve Klasik El Sanatları Akademisi ziyaret edildi. Öğrenciler, özellikle milli mücadele ruhunu yansıtan eserlerin yer aldığı müzede duygu dolu anlar yaşadı.

SOSYAL VE PSİKOLOJİK REHABİLİTASYON

Öte yandan son dönemde Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da bazı okullarda yaşanan üzücü saldırı olaylarının ardından, gençlerin sosyal ve psikolojik açıdan desteklenmesinin önemine de dikkat çekildi. Bu tür kültürel ve sosyal faaliyetlerin, öğrencilerin yaşadıkları travmatik süreçleri sağlıklı şekilde atlatmalarına katkı sunduğu, aidiyet duygusunu güçlendirdiği ve bir nevi rehabilitasyon işlevi gördüğü vurgulandı.

GENÇLERDEN TEŞEKKÜR

Gezi sonunda memnuniyetlerini dile getiren öğrenciler, yaşadıkları şehri daha yakından tanıma fırsatı bulduklarını belirterek Talas Belediyesine teşekkür etti.

Talas Belediyesi, gençlerin sadece akademik değil sosyal, kültürel ve duygusal gelişimlerine de katkı sunan projeleriyle geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor.