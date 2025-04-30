Kocaeli Çayırova Belediyesi, Şelale Park Sosyal Tesisleri’nden sonra Akse Meydan Sosyal Tesisleri’nde de self servis ve uygun fiyatlı yemek uygulamasını devreye aldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Çayırova Belediyesi, Şelale Park Sosyal Tesisleri’nden sonra Akse Meydan Sosyal Tesisleri’nde de yeni dönemi başlattı. 28 Nisan Pazartesi gününden itibaren uygulamaya alınan çalışma doğrultusunda, Akse Meydan Sosyal Tesisleri’nde de self servis ve uygun fiyatlı tezgah yemekleri Çayırovalılarla buluşuyor. Yeni servis uygulaması kapsamında tezgah yemekleri 11.30-15.30 saatleri arasında, alakart yemek servisi 12.30-22.00 saatleri arasında ve gece dönercisi konsepti de 18.30-23.00 saatleri arasında Çayırovalılara hizmet veriyor. Uygun fiyatlı ve kaliteli yemeklerle Akse Meydan Sosyal Tesisleri’nde buluşan vatandaşlar, Çayırova Belediyesi’ne çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

“BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ”

Yeni uygulama kapsamında görüşlerini belirten Cumhur Akengin, “Biz Akse tesislerine daha önceden de geliyorduk. İş yerimiz de yakın olduğu için bu sulu yemek hizmeti, bizim için çok güzel oldu. Yemekler de kaliteli beğeniyoruz, her gün de gelmeyi tercih ediyoruz açıkçası. Fiyatlar aşırı derecede çok uygun. Herkese ve her bütçeye uyuyor, herkese tavsiye ediyoruz. Çayırova Belediye Başkanımız Bünyamin Çiftçi’ye hizmetleri için teşekkür ediyoruz. Güzel bir düşünce, güzel bir uygulama, başarılarının devamını dileriz” açıklamalarında bulundu.

UYGUN FİYAT, KALİTELİ YEMEK

Şelale Park Sosyal Tesisleri’nin ardından Akse Meydan Sosyal Tesisleri’nde de devreye alınan uygulamayla birlikte tesise gelen misafirler, çorba çeşitlerini 30 TL’ye, tavuk yemeklerini 70 TL’ye, et yemeklerini 80 TL’ye, pilav çeşitlerini 30 TL’ye, sulu bakliyat yemeklerini 50 TL’ye ve tatlı çeşitlerini de 40 ile 45 TL arasında değişen fiyatlarla yiyebiliyorlar.