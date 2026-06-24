Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Dr. Emre Topoğlu, beraberindeki üst düzey yöneticilerle birlikte Bursa Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret ederek kurumda yürütülen eğitim, üretim ve kültürel miras çalışmaları hakkında incelemelerde bulundu. Ziyarete Bursa İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Bülent Altıntaş da eşlik etti.

BURSA (İGFA) - Ziyarette; Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Kurtaran, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Daire Başkanı Nazan Suna Alpural, Eğitim Politikaları Daire Başkanı Hacı Ali Okur, Eğitim Programları Daire Başkanı Meriç Murathan Yiğitel, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Sedat Seçkin Bozkurt, Öğretim Materyalleri Daire Başkanı Songül Akkoç ile Şube Müdürleri Cemalettin Serin, İmralı Kaloc ve koordinatörler yer aldı

Program kapsamında Dr. Emre Topoğlu ve beraberindeki heyet, Enstitü Müdürü Nilüfer Karakoç'tan kurumda yürütülen faaliyetler, projeler ve gelecek dönem hedefleri hakkında kapsamlı bilgi aldı. Görüşmede; geleneksel sanatların yaşatılması, kültürel mirasın korunması, mesleki eğitim faaliyetleri ve sürdürülebilir üretim anlayışı çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalar ele alındı.

Ardından enstitü bünyesinde faaliyet gösteren atölyeleri ziyaret eden heyet, farklı alanlarda üretilen eserleri yakından inceleyerek öğretmenlerden ve usta öğreticilerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Araştırma ,Tasarım, ve Üretim süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan misafirler, geleneksel sanatların çağdaş yaklaşımlarla yeniden yorumlanmasına yönelik çalışmaları ilgiyle takip etti.

Enstitü programının ardından Bursa Olgunlaşma Enstitüsü El Nakışları Sanat Evi'ni ziyaret eden heyet, müze bünyesinde koruma altına alınan asırlık eserleri ve bu eserlerin replikalarını inceleyerek kültürel mirasın belgelenmesi, korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında bilgi edindi.

Ziyaret sırasında, geleneksel el sanatlarının yaşatılmasına yönelik gerçekleştirilen araştırma, arşivleme ve yeniden üretim faaliyetleri de tanıtıldı.