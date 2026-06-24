Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin gündemini uzun yıllardır meşgul eden bağlantı yollarında tek tek işleme başlıyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Erenler ulaşımına nefes aldıracak Bağlar Caddesi'ndeki çalışmada sona geliyor. Çalışmanın iki etabı da tamamlandığında D-650 ve D-100 Karayolu ile Erenler arasındaki ulaşım büyük ölçüde rahatlayacak.

Geçtiğimiz ay Alparslan Türkeş Caddesi'nde çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, 4 kilometrelik güzergâhta kesintisiz ulaşım dönemini başlatmıştı.

BAĞLAR SİL BAŞTAN

Sonraki aşamada ise uzun süredir beklentinin olduğu Bağlar Caddesi alternatif yolunda işleme başlandı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekipleri, caddenin sil baştan yenilenerek bölge ulaşımı için bir alternatif olması için hummalı bir çalışma yürütüyor.

ÖNCE SAĞLAM ALTYAPI, SONRA ÜST YAPI

Güzergâh üzerinde bulunan yapıların yıkımı ile başlayan çalışmalar kazı dolgu çalışması ile devam etti. Sonrasında SASKİ marifeti ile sağlam altyapıya kavuşan yolda üst yapının inşasına ve PMT serimine başlandı.

ÖRNEK CADDE KARAYOLLARINA ULAŞTIRACAK

Bu yeni hat bisiklet yolu, asfalt, peyzaj ve aydınlatma sistemlerinin tamamlanmasıyla örnek cadde olarak yeniden hizmete alınacak.

Erenler ulaşımını rahatlatacak çalışma sonrası caddeler arası bağlantılar güçlenecek ve 2. etabın da tamamlanmasıyla Erenler ile D-650 ve D-100 Karayolu arasındaki ulaşım çok daha kolay hale gelecek.