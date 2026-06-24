Denizli Büyükşehir Belediyesi, 'En Büyük Asker Bizim Asker' projesiyle asker ailelerinin hasretine ortak oluyor. Ulaşım ve yemek desteği sayesinde aileler, vatani görevini sürdüren evlatlarının yemin törenlerinde yer alarak bu gurur dolu ana tanıklık ediyor.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen uygulama kapsamında, sülüs belgesini alan asker adaylarının yemin törenine katılmak isteyen birinci derece yakınları ile dede ve ninelerinden oluşan en fazla 4 kişiye otobüs bileti ve yemek desteği veriliyor.

Böylece dar gelirli aileler, vatani görevlerini sürdüren evlatlarının yemin törenlerini yerinde izleme fırsatı buluyor. Öte yandan, asker adaylarına yönelik asker çantası projesi de sürüyor.

Proje kapsamında gençlere, vatani görevleri boyunca ihtiyaç duyabilecekleri kıyafet ve kişisel bakım ürünlerinin yer aldığı asker çantaları hediye ediliyor.