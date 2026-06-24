Samsun Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri Rip (Çeken) akıntısına dikkat çekmek için nefes kesen bir tatbikata imza attı.

SAMSUN (İGFA) - Samsun sahillerinde görev yapan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı toplam 112 cankurtaran, insanların hayatlarını kurtarmak için canla başla görev yapıyor.

Her gün çok sayıda vakaya müdahale ederek çok sayıda kişiyi boğulmaktan kurtaran ekipler, gerçeğini aratmayan bir tatbikat gerçekleştirerek hem muhtemel boğulma vakalarına karşı ne kadar hazır olduklarını gösterdi hem de Rip (Çeken) akıntısına dikkat çekti.

TATBİKAT GERÇEĞİ ARATMADI

Senaryo gereği uyarı anonslarını dikkate almayan iki vatandaş boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşlardan biri, iki cankurtaranın yüzerek kendine ulaşması ile kurtarılırken daha açıkta boğulma tehlikesi geçiren diğer vatandaş ise deniz motosikleti ile kurtarıldı.

Yine senaryo gereği vatandaşlara ilk yardım müdahalesi yapıldı. Sahilde bulunan vatandaşların bir kısmı boğulma vakalarını gerçek sanıp panik yaşarken tatbikatın farkında olan vatandaşlarsa nefes kesen anları ilgiyle takip etti.

'19 MAVİ BAYRAKLI PLAJIMIZDA 112 CANKURTARAN EKİBİMİZLE SAHADAYIZ'

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Cankurtaran Saha Sorumlusu Tolga Çekağa, 'Büyükşehir Belediyesi olarak 204 kilometrelik sahil bandımızın 29 kilometrelik yüzülebilir alanında 19 Mavi Bayraklı plajımızda 112 cankurtaran ekibimiz, 9 ATV, 8 botumuz, 2 deniz motosikleti ve 1 kurtarma dronumuz ile görevdeyiz. Geçen yıl 470'i aşkın vakaya müdahale ettik. Mavi Bayraklı Plajlarımızda vakaya müdahalede başarı oranımız yüzde yüz. Sürekli antrenmanlar ve provalarla da olaylara müdahale hızımızı sürekli artırıyoruz. Bugün de önemli iki tatbikat gerçekleştirdik. Bir olaya karadan ekibimiz müdahale ederken daha açıkta gerçekleşen boğulmaya ise deniz motosikletiyle ekiplerimiz müdahale etti' dedi.