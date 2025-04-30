Trakya Üniversitesi’nde düzenlenen “Trump Sonrası Dünya Düzeni” konferansında Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Trump’ın seçilmesini 6.2’lik depreme benzeterek küresel belirsizliklere dikkat çekti.Mehmet AYTAÇ / EDİRNE (İGFA) - Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, “Trump Sonrası Dünya Düzenini Yeniden Kurgulamak: Beklentiler ve Öncelikler” başlıklı bir konferans düzenledi.

Prof. Dr. Fehmi Yıldız Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, ODTÜ’den Prof. Dr. Hüseyin Bağcı konuşmacı olarak yer aldı. Konferansa Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Dekan Prof. Dr. Adil Oğuzhan, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sibel Turan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Bağcı, Trump’ın ABD Başkanı seçilmesini 6.2’lik bir depreme benzeterek, “Bu ekonomik ve siyasi depremden ya kaçacaksınız ya da altında kalacaksınız” dedi.

Trump dönemi sonrası uluslararası sistemdeki dönüşümü, büyük güçler arasındaki ilişkileri ve Türkiye için belirsizlikleri değerlendirdi. ABD ve Çin’in yeni güç odakları olduğunu, ekonomi ile güvenliğin ilişkisinin belirginleştiğini belirtti. Trump’ın halkı zenginleştirme politikasına odaklandığını ifade ederek, bu yaklaşımın son temsilcisi olduğunu söyledi.

Konferans, soru-cevap bölümüyle sona erdi.