Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris'te ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla yol yatırımlarını sürdürüyor.

MUĞLA (İGFA) - Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Çamlı Mahallesi'nde 25 milyon TL maliyetle başlatılan sıcak asfalt çalışmaları sürerken, İçmeler Mahallesi'nde 77 milyon TL yatırımla başlatılan yol yenileme çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Çamlı Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında 5,6 kilometrelik yolun yenilenmesi planlanıyor. Çalışmalar çerçevesinde zemin iyileştirmesi, plent miks temel (PMT) serimi ve sıcak asfalt uygulaması gerçekleştiriliyor.

Proje kapsamında şu ana kadar 2,8 kilometrelik bölümde sıcak asfalt çalışması tamamlanırken, ekipler kalan güzergâhta çalışmalarını sürdürüyor.

İÇMELER YOLU'NDA SONA YAKLAŞILDI

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris'in önemli turizm destinasyonlarından biri olan İçmeler Mahallesi'nde başlattığı yol yenileme çalışmalarında sona yaklaştı.

Çalışmalar, Marmaris merkez ile İçmeler arasında ulaşımı sağlayan ve Atatürk Caddesi olarak bilinen yaklaşık 3,5 kilometrelik güzergâhta yürütülüyor.

İki platform ve dört şerit olarak planlanan yolun yenilenmesi kapsamında çalışmaların büyük bölümü tamamlandı.

YOL ÇALIŞMALARI İLÇE GENELİNDE DEVAM EDİYOR

Marmaris'te kırsal ve merkez mahalle ayrımı gözetmeksizin yol yatırımlarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, daha önce Adaköy, Bayır, Söğüt ve Orhaniye mahallelerinde gerçekleştirdiği yol yapım çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

İl genelinde yatırımların devam ettiğini belirten Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras güvenli ve konforlu yol ağını genişletmek için çalışan Fen İşleri Daire Başkanlığı çalışanlarına teşekkür etti.