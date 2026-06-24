Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Mustafakemalpaşa'nın hak ettiği hizmetleri tekrar alabilmesi için çalıştıklarını söyledi. İlçedeki Millet Bahçesi'ni tekrar ele alarak vatandaşların kullanımına sunmak istediklerini anlatan Başkan Vekili Biba, Mustafakemalpaşa'ya yakın zamanda B Kafe açacaklarının da müjdesini verdi.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın tüm ilçelerine eşit hizmet götürme politikasıyla çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Vekili Biba, son olarak Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken ve Büyükşehir bürokratları ile birlikte Mustafakemalpaşa ilçesinde çeşitli kurum ve kuruluşları ziyaret etti.

İlk olarak AK Parti Mustafakemalpaşa İlçe Başkanlığını ziyaret ederek İlçe Başkanı Mutlu Turgut ve teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Başkan Vekili Biba, ilçenin talep ve önerileri ile ilgili istişarelerde bulundu. Ziyarette, Gagavuzya Özerk Bölgesi'nin Kıpçak Belediye Başkanı Oleg Grizan da yer alırken, iki belediye arasındaki işbirlikleri de görüşüldü.

Daha sonra Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem'i makamında ziyaret eden Başkan Vekili Biba, ilçede devam eden ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Program kapsamında Mustafakemalpaşa Öğretmenevi'nde vatandaşlarla da buluşan Başkan Vekili Biba, ilçe halkıyla yakından ilgilenerek talep ve önerilerini dinledi. İlçe esnafını da ziyaret ederek sohbet eden Başkan Vekili Biba, hayırlı işler temennisinde bulundu. Ardından Lala Şahin Türbesi ve Millet Bahçesi'ne de giderek incelemelerde bulundu.

İLÇENİN TALEPLERİ DEĞERLENDİRİLECEK

Mustafakemalpaşa'nın, Bursa'nın en kıymetli ilçelerinden biri olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, ilçenin son zamanlarda hak ettiği hizmeti alamadığını vurguladı. Mustafakemalpaşa Belediyesi'ni ziyaret ederek ilçe Belediye Başkanı Şükrü Erdem ile çalışmalar konusunda görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Vekili Biba, 'İlçenin Büyükşehir Belediyesi'nden taleplerini değerlendirdik. Bunların yanında bizim de tespit ettiğimiz eksiklikleri ve yapmamız gereken işleri de sıraladık. Konuştuklarımızı ekibimizle masaya yatırarak öncelik sıralamasına göre değerlendireceğiz' dedi.

Mustafakemalpaşa Millet Bahçesi'nde de incelemelerde bulunduklarını hatırlatan Başkan Vekili Biba, 'Millet Bahçesi, Mustafakemalpaşa için büyük bir hizmet. Son zamanlarda yapılan en güzel hizmetlerden birisidir. Ama yerel yönetimler burasını değerlendirip vatandaşın hizmetine sunamamış. Bunun üzüntüsünü yaşadık. Millet Bahçesi'ni de en kısa zamanda değerlendireceğiz. Millet Bahçesi'nin tekrar vatandaşlar tarafından kullanılmasını istiyoruz. En kısa zamanda da kullanıma açacağız' diye konuştu.

B KAFE MÜJDESİ

En kısa zamanda ilçeye B Kafe açacaklarının da müjdesini veren Başkan Vekili Biba, Dereboyu Mahallesi'ndeki köprünün durumunun da içler acısı olduğunu dile getirdi. Bölgeye ciddi bir dokunuş yapılması gerektiğini anlatan Biba, taşkın sahası içerisinde kalan bölgeyi tekrar değerlendireceklerini söyledi.