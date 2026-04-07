Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hava sıcaklıklarında beklenen düşüş nedeniyle zirai don riskine karşı vatandaşları ve üreticileri uyardı. Yapılan açıklamada, özellikle tarımsal faaliyetlerle uğraşan çiftçilerin dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almalarının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

KOCAELİ (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden verilen bilgilere göre, 7 Nisan (bugün) Salı gününü 8 Nisan Çarşamba (yarın) gününe bağlayan geceden itibaren Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif, 8 Nisan Çarşamba (yarın) gününü 9 Nisan Perşembe gününe bağlayan geceden itibaren ise Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde orta, yer yer kuvvetli zirai don riski bulunacağı belirtildi.

11 NİSAN'A KADAR ETKİLİ OLACAK

Açıklamada, söz konusu riskin 8 Nisan Çarşamba (yarın) günü saat 00.00 itibarıyla başlayacağı ve 11 Nisan Cumartesi günü saat 09.00'a kadar etkili olmasının beklendiği ifade edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ayrıca, il genelindeki çiftçilere zirai don riskine karşı bilgilendirme amacıyla SMS gönderdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, zirai don uyarısına karşı üreticilere yönelik bir dizi tedbir ve öneriyi de paylaştı. Buna göre çiftçilerin öncelikle bitki koruma ürünlerini zamanında uygulamaları, seralarda ise sıcaklık değerlerini düzenli olarak kontrol altında tutmaları gerekiyor. Don riskinin yüksek olduğu bölgelerde ısıtma sistemlerinin hazır bulundurulması önem taşırken, mümkün olan durumlarda hassas ürünlerin erken hasat edilmesi tavsiye ediliyor. Ayrıca bitkilerde oluşabilecek su stresini azaltmak amacıyla ihtiyaç halinde sulama yapılmasının da fayda sağlayacağı belirtiliyor.