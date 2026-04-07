BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, şehrin farklı noktalarında yapılan planlamalar doğrultusunda üst yapı uygulamalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Alanyurt bölgesi Yeni Mahallede 11 sokakta tretuvar çalışması başlatılmıştı. Büyük ölçüde tamamlanan çalışmayı Belediye Başkanı Alper Taban beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceledi.

11 SOKAKTA 1 MİLYON 650 BİN TL'LİK TRETUVAR YATIRIMI

İnceleme sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Alper Taban, 'Yeni Mahallede; Name, Akdemir, Aksu, Çağatay, İlbay, Heybeli, Çaybaşı, Bağ, Güner, Sude, Bahtiyar Sokaklar olmak üzere 11 ayrı sokakta tretuvar uygulaması yapıyoruz. Şu anda Çaybaşı Sokak üzerinde çalışmalar devam ediyor. Bu çalışma kapsamında 1900 metre bordür ve 1950 metrekare parke taşı uygulanacak. Çalışmanın yaklaşık maliyeti ise 1 milyon 650 bin TL. yaklaşık 1 haftalık bir zaman diliminde artık arkadaşlarımız bu çalışmayı tamamlayacaklar' dedi.

KALDIRIM SONRASI ASFALTI YAPILACAK

Çalışmanın neden bu bölgede olduğuna dair de bilgi veren Başkan Taban, 'Burada parsellerde yapılan binalarda yaşam başladı. Vatandaş yapısını yaptı, biz de kaldırımlarını yapıyoruz. Burada daha önce kaldırım uygulaması yoktu. BUSKİ altyapı çalışmalarını tamamladıktan sonra bizler de kaldırımını yapıyoruz ve devamında da asfalt ile diğer eksiklerini gidereceğiz' diye konuştu.

İnegöl'ün daha düzenli, daha tertipli, daha temiz, daha yaşanabilir ve konforlu bir hale gelmesi için bu çalışmaları yaptıklarını da vurgulayan Başkan Taban, 'Haliyle İnegöl'ün yaşam hızının, nüfus ve araç sayısının çok hızlı arttığını da hatırlatmak istiyorum. Vatandaşlarımıza da anlayışları için teşekkür ediyorum. Gönül ister ki bu çalışmalar daha önce yapılsın ama bu binalar yapıldıktan sonra çevre çalışmalarını yapabiliyoruz. Ben çalışma arkadaşlarımıza, teşkilat üyelerimize, muhtarımıza ve görüşleriyle bize yol gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum' açıklamalarında bulundu.