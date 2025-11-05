Kocaeli'nin üreten kadınları, dayanışmanın ve kalkınmanın gücünü Kadın Kooperatifleri Çalıştayı'nda ortaya koydu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen çalıştay, yerel kalkınmaya ivme kazandıracak önemli bir adım olarak kayda geçti.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Şura Kent Politikaları ve Araştırma Merkezi ve Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Kadın Kooperatifleri Çalıştayı, Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kadın emeğinin, üretimin ve sosyal kalkınmanın konuşulduğu çalıştaya Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın eşi Songül Aktaş, Kocaeli Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcısı Seçkin Cenkış, TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve Marmara Bölge Temsilcisi Nurcan Babalık, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç, siyasi parti temsilcileri ve üretimle hayat bulan çok sayıda kadın girişimci katıldı.

Kocaeli'nin farklı ilçelerinde üretim yapan kadın kooperatifleri, el emeği ürünlerinden tarımsal üretime, gastronomiden el sanatlarına kadar birçok alanda bir araya geldi. Kadınların üretim gücünü artırmak, sürdürülebilir iş modellerini desteklemek ve kooperatifçilik bilincini yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen çalıştay, kadın girişimciliği adına önemli bir buluşma noktası oldu. Programda Hakan Hekimhanlı tarafından 'Kadın Kooperatiflerinin Teknik ve Mevcut Durum Analizi' sunumu gerçekleştirildi.

TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurcan Babalık yaptığı konuşmada, kadın girişimciliğinin Türkiye'deki dönüşüm gücüne dikkat çekti. Balabık, 'Kadın isterse başarır. Kadın kooperatifleri; alın terini, bilgiyi, dayanışmayı ve üretimi buluşturan bir modeldir. Her kooperatif bir okuldur. Biz kadın girişimciler olarak kadının her zaman yanında olacağız. Kadın gücü Türkiye'nin geleceğini aydınlatan en güçlü enerjidir' ifadelerini kullandı.

Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcısı Seçkin Cenkış ise konuşmasında kooperatiflerin toplumsal dayanışmadaki rolünü vurgulayıp, 'Kooperatifler, bir kişinin tek başına yapamayacağı ekonomik faydayı birçok kişinin ortak emeğiyle gerçekleştirdiği yapılardır. Kadim kültürümüzdeki imece geleneğinin modern yansımasıdır. Ülkemizde 50 bine yakın kooperatif var. Bu yapıların sürdürülebilirliği için bu tür çalıştaylar büyük önem taşıyor. Kadın üretimi, kaliteyi ve emeği en doğal haliyle yansıtan güçtür' dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, kadın emeğinin kentin geleceğindeki rolüne vurgu yaptığı konuşmasında şunları söyledi: 'Bu çalıştay, birlikte üretmenin ve dayanışmanın hikâyesidir. Gerçek kalkınma, kadının emeğiyle mümkündür. Bir ülke, kadınlarının başarısı ile büyür. Kadının eli değen her üretim ekonomiye güven, geleceğe umut katar. Kadın kooperatiflerimiz, kadınların sosyal hayata katılımında da büyük önem taşımaktadır. Bir kooperatifin başarısı, diğerine yol açar. Büyükşehir Belediyesi olarak üreten kadına fırsat eşitliği sunmayı önceliklendiriyoruz. Bugün attığımız adımlarla Kocaeli kadın üretimiyle büyüyor. Çünkü kadın varsa umut var' ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından ödül törenine geçildi. İyi Uygulama Ödülleri, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş tarafından verildi. Ödül alanlar şu kooperatiflerden oluştu; Kültürel Mirası Yaşatan Kadın Kooperatifi: S.S. Dilovası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Atığı Sanata Dönüştüren Kadın Kooperatifi: Sürdürülebilir Sanat Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Ekolojik Gıda Üreten Kadın Kooperatifi: Dağköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Arıcılıkta Örnek Kadın Kooperatifi: S.S. Dr. Sumru Müstecaplıoğlu Halıdere Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Örnek Girişimci Kadın Ödülü: Nurcan Babalık-TOBB Kocaeli KGK Başkanı, Marmara Bölge Temsilcisi.

MASALARDA TEMALAR MASAYA YATIRILDI

Kocaeli Kadın Kooperatifleri Çalıştayı kapsamında üretim ve kalite iyileştirme, finansal sürdürülebilirlik ve fon kaynakları, üye kazanımı ve kooperatif dinamikleri, satış ve dağıtım stratejileri, eğitim ve kapasite geliştirme, sosyal etki ve toplumla işbirliği, çevresel sürdürülebilirlik ve yenilikçi üretim modelleri ile pazarlama ve markalaşma konuları masaya yatırıldı. Katılımcılar, her masada üretim süreçlerinin verimliliği, kalite standartları ve ürün çeşitliliği; mali yönetim, hibe ve fonlara erişim yolları; üye katılımı ve iç iletişimin güçlendirilmesi; kooperatif ürünlerinin yerel, ulusal ve dijital platformlarda yaygınlaştırılması; mesleki ve yönetsel becerilerin geliştirilmesi; toplumsal fayda ve yerel işbirlikleri; çevre dostu üretim ve yenilikçi üretim modelleri ile pazarlama ve marka bilinirliği konularını tartıştı ve çözüm önerileri geliştirdi.

Çalıştay kapsamında kadın kooperatiflerinin mevcut durumu, ihtiyaçları ve öncelikli sorunları detaylı şekilde ele alındı. Sekiz masada gerçekleştirilen odak grup toplantılarında üretim kalitesi, finansal sürdürülebilirlik, üye kazanımı, satış ve dağıtım, eğitim, sosyal etki, çevresel sürdürülebilirlik ve pazarlama gibi kritik konular tartışıldı. Bu süreçte, beyin fırtınası, ortak akıl ve GZTF analizleriyle güçlü ve zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler ortaya kondu. Çıktılar raporlaştırılarak somut bir eylem planı oluşturulması planlandı.

Çalıştayın sonunda kadın kooperatiflerinin mevcut durumlarının bütüncül analizinin yapılması, sorunlar ve çözüm önerilerinin raporlaştırılması, sürdürülebilirliği artıracak stratejik planların hazırlanması ve kooperatifler arası işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Ayrıca kadın emeğinin değerini artıracak toplumsal farkındalık çalışmalarının yaygınlaştırılması ve belediye ile kamu kurumları için yol gösterici bir eylem planı hazırlanması planlanıyor. Kocaeli Kadın Kooperatifleri Çalıştayı, kadınların ekonomik hayata etkin katılımını destekleyerek, yerel kalkınmaya ivme kazandıracak önemli bir adım olarak kayda geçti.