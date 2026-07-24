Kocaeli İzmit Belediyesi Çınar Akademi, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarına tercih döneminde ücretsiz danışmanlık desteği sağlayacak.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi bünyesinde eğitim faaliyetlerini sürdüren Çınar Akademi, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarını tercih döneminde de yalnız bırakmıyor.

Öğrencilerin üniversite tercihlerini bilinçli ve doğru şekilde yapabilmeleri amacıyla 24 Temmuz itibarıyla ücretsiz YKS Tercih Danışmanlığı Hizmeti başlayacak.

UZMAN REHBERLERDEN BİRE BİR DESTEK

Hafta içi her gün 10.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek danışmanlık hizmetinde, alanında uzman rehber öğretmenler öğrencilere bire bir destek verecek.

Adaylar; ilgi alanları, başarı sıralamaları, hedefleri ve tercih stratejileri doğrultusunda en doğru tercihleri yapabilmeleri için profesyonel danışmanlık hizmetinden yararlanabilecek.

RANDEVU SİSTEMİYLE HİZMET VERİLECEK

Tercih danışmanlığı hizmeti, Çınar Akademi YKS Binası ile Çınar Akademi LGS Binası'nda randevu sistemiyle gerçekleştirilecek. Hizmetten ücretsiz yararlanmak isteyen adaylar ve veliler, 0262 318 00 22 numaralı telefonu arayarak randevu oluşturabilecek.

Randevu işlemleri, M. Ali Paşa Mahallesi Demokrasi Bulvarı No: 71/1 İzmit/Kocaeli adresinde bulunan Çınar Akademi merkezinden de gerçekleştirilebilecek. İzmit Belediyesi, tüm üniversite adaylarını tercih dönemini uzman desteğiyle değerlendirmeye davet etti.