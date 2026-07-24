ANKARA (İGFA) - Özgür Özel'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, YENİ Parti'nin kuruluşuna ilişkin açıklamalara yer verildi. Paylaşımda, 'YENİ Parti'yi kuran, milletimizdir' ifadeleri kullanılırken, partinin işçiden emekliye, memurdan esnafa, çiftçiden kadınlara ve gençlere kadar toplumun tüm kesimlerinin partisi olacağı vurgulandı.

Açıklamada, Özgür Özel'in YENİ Parti'nin kuruluş evraklarını imzaladığı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiği, kendisiyle birlikte toplam 91 milletvekilinin de CHP'den ayrılarak YENİ Parti Kurucular Kurulu'na katıldığı iddia edildi.

Paylaşımda ayrıca, Özel'in kuruluş evraklarını imzaladığı anlara ilişkin görüntülere de yer verildi. Evrakları imzalamasının ardından Özel'in, 'Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun.' ifadelerini kullandığı aktarıldı. Paylaşım, 'İşçinin YENİ Partisi, Emeklinin YENİ Partisi, Memurun YENİ Partisi, Esnafın YENİ Partisi, Çiftçinin YENİ Partisi, Kadınların YENİ Partisi, Gençlerin YENİ Partisi, Türkiye'nin YENİ Partisi' mesajıyla tamamlandı.