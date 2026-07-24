ÖSYM, 9-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2026/1 kapsamında bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yönelik yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), KPSS-2026/1 kapsamında bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılan merkezi yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 9-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2026/1 yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 24 Temmuz 2026 Cuma günü saat 11.45'ten itibaren, ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgilerin de açıklamaya ek olarak paylaşıldığı belirtilirken, ÖSYM açıklamasını 'Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.' ifadeleriyle tamamladı.

KPSS-2026/1 YERLEŞTİRME SONUÇLARI'NA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYABİLİRSİNİZ