Giresun Belediyesi, şehir genelinde üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hazırlanan program doğrultusunda ihtiyaç duyulan noktalarda çalışmalarına devam ediyor.
GİRESUN (İGFA) - Bu kapsamda ekipler, Aksu Mahallesi Mehmet İzmen Caddesi'nde parke kaldırım yenileme çalışması gerçekleştirirken, Teyyaredüzü Mahallesi Alınca Sokak'ta taş duvar imalatını sürdürüyor.
Erikliman Mahallesi Devret Caddesi Kültür Sokak'ta kaldırım düzenleme çalışmaları devam ederken, Sanayi Sitesi 33 Nolu Sokak'ta beton yol yapımı gerçekleştiriliyor.
Sanayi Sitesi 13 Nolu Sokak'ta ise bozulan parke yolların bakım ve onarımı yapılıyor.
Belediye yetkilileri, mahallelerden gelen taleplerin öncelik sırasına göre değerlendirildiğini belirterek, kent genelinde ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla çalışmaların program dahilinde sürdürüleceğini ifade etti.