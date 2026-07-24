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Belediye yetkilileri, mahallelerden gelen taleplerin öncelik sırasına göre değerlendirildiğini belirterek, kent genelinde ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla çalışmaların program dahilinde sürdürüleceğini ifade etti.

Sanayi Sitesi 13 Nolu Sokak'ta ise bozulan parke yolların bakım ve onarımı yapılıyor.

GİRESUN (İGFA) - Bu kapsamda ekipler, Aksu Mahallesi Mehmet İzmen Caddesi'nde parke kaldırım yenileme çalışması gerçekleştirirken, Teyyaredüzü Mahallesi Alınca Sokak'ta taş duvar imalatını sürdürüyor.

Giresun Belediyesi, şehir genelinde üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hazırlanan program doğrultusunda ihtiyaç duyulan noktalarda çalışmalarına devam ediyor.

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