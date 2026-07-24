Türk siyasetinde dengeleri değiştirecek tarihi bir gelişme yaşandı. CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, partisinden istifa ederek yeni siyasi hareketin önünü açtı. Özel'in yanı sıra 90 milletvekili daha CHP ile yollarını ayırdı. Toplam 91 milletvekilinin katılımıyla YENİ Parti'nin kuruluş süreci resmen başlatıldı. Özgür Özel, kuruluş evraklarını imzalarken, "Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: ÖZGÜR ÖZEL CHP'DEN İSTİFA ETTİ

Cumhuriyet Halk Partisi'nde haftalardır devam eden siyasi ve hukuki kriz, tarihi bir kopuşla yeni bir boyut kazandı.

CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, yeni siyasi hareketin kuruluş sürecinde partisinden istifa etti.

Özel'in istifası, CHP'den ayrılan milletvekillerinin ardından geldi. Edinilen bilgilere göre Özgür Özel, kendisiyle birlikte hareket eden 90 milletvekilinin istifa işlemlerini tamamlamasının ardından CHP'den ayrılan son isim oldu.

Böylece Özgür Özel dahil toplam 91 milletvekili CHP'den istifa ederek YENİ Parti Kurucular Kurulu'nda yer aldı.

YENİ PARTİ'NİN KURULUŞ EVRAKLARI İMZALANDI

CHP'den ayrılık sürecinin ardından gözler yeni siyasi oluşuma çevrildi.

Özgür Özel, YENİ Parti'nin kuruluş evraklarını imzaladı. Kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na sunulmasıyla birlikte yeni siyasi partinin resmî kuruluş süreci başlatıldı.

Özel, imza işleminin ardından yaptığı kısa açıklamada, "Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun" dedi.

Yeni partinin kuruluşuyla birlikte Türkiye siyasetinde yeni bir dönemin başladığı değerlendirmeleri yapılırken, YENİ Parti'nin Meclis'teki konumu da merak konusu oldu.

91 MİLLETVEKİLİ AYNI ÇATI ALTINDA

Yaşanan kopuşun en dikkat çekici boyutunu milletvekili sayısı oluşturuyor.

Özgür Özel'in liderliğinde toplam 91 milletvekilinin YENİ Parti çatısı altında bir araya gelmesi, TBMM'deki siyasi dengeleri doğrudan etkileyebilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Yeni oluşumun Meclis'te grup kurma yeterliliğine ulaşması halinde, parlamento aritmetiğinde önemli bir değişiklik yaşanabilir.

YENİ Parti'nin bundan sonraki süreçte Meclis'te nasıl konumlanacağı, ana muhalefet tartışmasının nasıl şekilleneceği ve diğer siyasi partilerin bu yeni tabloya nasıl karşılık vereceği önümüzdeki günlerin en önemli gündem maddeleri arasında olacak.

CHP'DE KRİZ BÜYÜK KOPUŞA DÖNÜŞTÜ

CHP'deki ayrılığın arka planında, partinin kurultay sürecine ilişkin yaşanan hukuki ve siyasi tartışmalar bulunuyor.

Kurultay sürecinin ardından ortaya çıkan yargı kararları ve "mutlak butlan" tartışmaları, CHP yönetiminde ciddi bir kriz yaşanmasına neden oldu.

Özgür Özel cephesi, yaşanan hukuki sürecin ardından yeni bir siyasi yol haritası belirledi.

Özel, son CHP grup toplantısındaki konuşmasında yeni parti kurulacağını açıklamış ve CHP'deki mevcut siyasi mücadeleden farklı bir yol izleneceğinin mesajını vermişti.

Bu açıklamanın ardından yeni partinin kuruluş hazırlıkları hızlandı.

Önce kurucular kurulunda yer alacak isimler için imzalar toplandı. Ardından CHP'li milletvekillerinin istifa süreci başladı.

Son aşamada ise Özgür Özel'in de istifasıyla birlikte toplam sayı 91'e ulaştı.

YENİ PARTİ'NİN HEDEFİ NE OLACAK?

YENİ Parti'nin siyasi programı ve örgütlenme modeli önümüzdeki süreçte netleşecek.

Ancak 91 milletvekiliyle başlayan siyasi hareketin, yalnızca CHP'den ayrılan isimlerin oluşturduğu bir parti olarak kalmayacağı, Türkiye genelinde yeni bir siyasi merkez oluşturmayı hedefleyeceği değerlendiriliyor.

Partinin;

Ekonomiden adalete,

Eğitimden dış politikaya,

Yerel yönetimlerden demokratikleşmeye

kadar birçok alanda yeni politikalar ortaya koyması bekleniyor.

YENİ Parti'nin özellikle CHP'den ayrılan seçmenlere ve mevcut siyasi partilerden memnun olmayan seçmen gruplarına ulaşmayı hedefleyip hedeflemeyeceği de önümüzdeki dönemde netleşecek.

MECLİS ARİTMETİĞİ DEĞİŞİYOR

91 milletvekilinin aynı siyasi hareket altında toplanması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki dengeleri yeniden gündeme getirdi.

Yeni partinin Meclis'te grup kurması halinde siyasi parti gruplarının sandalye dağılımı değişecek.

Bu değişim, komisyonlardaki temsil oranlarından Meclis çalışmalarına kadar birçok alanda etkili olabilir.

YENİ Parti'nin Meclis'teki konumu, iktidar ve muhalefet bloklarıyla ilişkisi ve olası ittifak politikaları da Türk siyasetinin yeni gündem başlıkları arasında yer alacak.

CHP'NİN ÖNÜNDE ZORLU BİR SÜREÇ VAR

Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekilinin ayrılması, CHP açısından önemli bir siyasi kayıp anlamına geliyor.

Partinin bundan sonraki süreçte nasıl bir yönetim modeli oluşturacağı, Meclis grubunu nasıl yeniden şekillendireceği ve teşkilatlarda yaşanabilecek olası ayrılıkların önüne nasıl geçeceği merak ediliyor.

CHP'de kalan milletvekilleri ve parti teşkilatlarının bundan sonraki tavrı, siyasi tablonun geleceği açısından belirleyici olacak.

Öte yandan yeni partinin kuruluşuyla birlikte CHP'den yeni istifaların yaşanıp yaşanmayacağı da siyasi kulislerin en sıcak başlıklarından biri.

TÜRK SİYASETİNDE YENİ DÖNEM

Özgür Özel'in CHP'den ayrılması ve toplam 91 milletvekilinin YENİ Parti çatısı altında buluşması, Türk siyasi hayatında önemli bir kırılma noktası oluşturdu.

Bir tarafta yeniden yapılanma sürecine girecek CHP...

Diğer tarafta 91 milletvekiliyle siyasi hayatına başlayan YENİ Parti...

Ve bütün bu gelişmelerin gölgesinde yeniden şekillenecek Meclis dengeleri...

Şimdi Türk siyasetinin önündeki en önemli soru şu:

YENİ Parti, 91 milletvekiliyle Türkiye'nin yeni siyasi aktörlerinden biri olabilecek mi?

Bu sorunun yanıtını, yeni partinin kuruluş süreci, teşkilatlanması, siyasi programı ve seçmen tabanında oluşturacağı karşılık belirleyecek.

Ancak bugün ortaya çıkan tablo, Türkiye siyasetinde yeni bir sayfanın açıldığını gösteriyor.

CHP'DE TARİHİ KOPUŞ YAŞANDI.

ÖZGÜR ÖZEL VE 90 MİLLETVEKİLİ PARTİDEN AYRILDI.

TOPLAM 91 MİLLETVEKİLİYLE YENİ PARTİ SİYASET SAHNESİNE ÇIKTI.

Türkiye'de siyasi dengeler artık yeni bir denklem üzerinden şekillenecek.