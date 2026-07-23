Manisa Büyükşehir Belediyesi, üniversite adaylarının tercih sürecini doğru ve bilinçli şekilde tamamlamalarına destek olmak amacıyla MABEM (Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri) bünyesinde ücretsiz YKS Tercih Danışmanlığı ve Rehberlik Hizmeti verecek.

MANİSA (İGFA) - 29 Temmuz - 10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek hizmet kapsamında, uzman rehber öğretmenler öğrencilerin puanları, başarı sıralamaları ve hedefleri doğrultusunda en doğru tercihleri yapabilmeleri için birebir danışmanlık sağlayacak.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, tercih döneminin öğrencilerin geleceklerini şekillendiren en önemli süreçlerden biri olduğunu belirterek, tüm adayların bu süreci doğru yönetebilmeleri için ücretsiz rehberlik desteği sunduklarını ifade etti. Başkan Dutlulu, 'Gençlerimizin hayallerine ulaşma yolculuğunda her zaman yanlarındayız. Tercih döneminde uzman rehberlerimizle öğrencilerimize ücretsiz danışmanlık hizmeti sunarak doğru karar vermelerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Tüm üniversite adaylarımızı MABEM'e bekliyoruz' dedi.

