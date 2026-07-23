YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Bornova Belediyesi, üniversite adayları için BELGEM ve Gülşah Durbay Gençlik Merkezi'nde ücretsiz tercih danışmanlığı hizmetini başlattı. Eğitimde fırsat eşitliğini önemsediklerini belirten Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, tüm gençleri uzman rehberlik desteğinden yararlanmaya davet etti.

İZMİR (İGFA) - 2026-YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite adayları için en heyecanlı ve kritik tercih süreci resmi olarak başladı. Bornova Belediyesi, gençlerin geleceklerini şekillendirecek bu önemli dönemde, alanında uzman kadrosuyla ücretsiz YKS Tercih Günleri hizmeti sunuyor.

Bornova Belediyesi, adayların puanları, başarı sıralamaları ve ilgi alanları doğrultusunda en doğru üniversite tercihlerini yapabilmeleri adına iki farklı noktada danışmanlık servisi kurdu. Sınav sonuçlarını alan öğrenciler, hafta içi her gün rehberlik uzmanlarıyla bir araya gelerek listelerini oluşturabilecekler.

BAŞKAN EŞKİ: 'EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ ÖNCELİĞİMİZDİR'

Tercih destek programının başlamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, her şartta gençlerin yanında olmayı sürdüreceklerini belirtti. Başkan Eşki, 'Uzun ve yorucu bir çalışma döneminin ardından bugün YKS sonuçlarını alan tüm gençlerimizi yürekten kutluyorum. Bizim yerel yönetim olarak en büyük önceliğimiz eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaktır. BELGEM ve Gülşah Durbay Gençlik Merkezlerimizde vereceğimiz bu ücretsiz rehberlik hizmeti sayesinde, evlatlarımızın emeklerinin boşa gitmemesini ve en doğru üniversite tercihlerini yapmalarını hedefliyoruz. Tüm adaylarımızı merkezlerimize bekliyoruz' dedi.

Tercih danışmanlığı sürecinde merkezlerde yoğunluk yaşanmaması ve her öğrenciye yeterli zamanın ayrılabilmesi amacıyla adayların merkezlere gitmeden önce mutlaka belediyenin paylaştığı hatlar üzerinden randevu oluşturmaları gerekiyor.