Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yaz tatili sürecini okulların yeni döneme eksiksiz hazırlanması için İl Millî Eğitim Müdürlüğü, il genelindeki tüm eğitim kurumlarında kapsamlı hazırlık ve değerlendirme süreci başlattı.

SAKARYA (İGFA) - Hazırlık çalışmaları kapsamında ilçe millî eğitim müdürleri ile il yöneticilerinin katılımıyla değerlendirme ve planlama toplantısı gerçekleştirdi.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda yeni eğitim öğretim yılı öncesinde yürütülecek çalışmalar ele alınarak hazırlık süreçleri değerlendirildi.,

Toplantıda; mevcut eğitim kurumlarının fiziki kapasitesinin etkin ve verimli kullanılması, mesleki ve teknik eğitim kurumlarının yapılandırılması, ücretsiz ders kitaplarının zamanında öğrencilere ulaştırılması, kılık ve kıyafet uygulamasına ilişkin hazırlıklar ile eğitim öğretim süreçlerine yönelik planlamalar görüşüldü. Hazırlık sürecinin en önemli başlıklarından biri olarak ise il genelindeki tüm okulların yerinde ziyaret edilmesi kararlaştırıldı.

Bu kapsamda il ve ilçe millî eğitim müdürleri, il millî eğitim müdür yardımcıları ve şube müdürlerinden oluşturulan ekipler tarafından ildeki bütün okullar ziyaret edilerek yeni eğitim öğretim yılına yönelik hazırlıklar yerinde incelenecek. Okulların fiziki durumları, ihtiyaçları ve yürütülen çalışmalar değerlendirilecek, eğitim yöneticileriyle istişarelerde bulunularak süreçlere rehberlik edilecek.

Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü, yaz tatili boyunca sürdürülecek saha ziyaretleri ve koordinasyon çalışmalarıyla tüm okulların yeni eğitim öğretim yılına güvenli, planlı ve eksiksiz şekilde hazır hâle getirilmesini hedefliyor.