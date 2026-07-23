ÖSYM, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.
ANKARA (İGFA) - ÖSYM, 2 Ağustos'ta yapılacak sınavın 23 Temmuz itibarıyla sınava giriş belgelerini erişime açtı.
2 Ağustos tarihinde uygulanacak ALES/2'ye başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanırken, adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilmeye başladı.
2 Ağustos tarihinde uygulanacak ALES/2 sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
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