Çağdaş Eğitim Kooperatifi (ÇEK), 31. kuruluş yılını kutlarken, eğitime değer katan projeleri ve gelecek vizyonuyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

BURSA (İGFA) -25 Temmuz 1995'te 'Her şeyin temelinde eğitimin yattığına' inanan 23 Bursalı aydın tarafından kurulan ÇEK, Köy Enstitülerinin eğitim modelinden ilham alarak geçen 31 yılda eğitimde fırsat eşitliğini odağına alan çalışmaları ve yenilikçi eğitim anlayışıyla yoluna devam ediyor.

,Bugün Özel 3 Mart Beşevler Anaokulu, Özel 3 Mart Azizoğlu İlkokulu, Özel 3 Mart Azizoğlu Ortaokulu, Özel 3 Mart Halil Güleç Fen Lisesi, Özel 3 Mart Ulviye-Ziya Gökalp Özer Anadolu Lisesi, Güler-Osman Köseoğlu Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu, ÇEK Görükle Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları, Tam Bursluluk Programı, Kır Çiçekleri Okusun Diye ve ÇEK(İ)MECE sosyal sorumluluk projeleriyle çalışmalarını yürüten ÇEK, yaklaşık 1.700 öğrencisi, 239 çalışanı ve 1.500'ü aşkın ortağıyla eğitim alanındaki faaliyetlerine devam ediyor.

SOSYAL KOOPERATİFÇİLİKLE EĞİTİME DEĞER KATIYOR

Çağdaş Eğitim Kooperatifi, Türkiye'de sosyal kooperatifçilik anlayışıyla hareket eden ilk ve öncü eğitim kooperatifi olarak, ortaklarının desteği, gönüllülük esasına dayanan yönetim anlayışı ve dayanışma kültürüyle faaliyetlerini yürütüyor.

Ortaklarına kâr payı dağıtmayan ÇEK'te elde edilen tüm artı değer; burs programlarına, eğitim yatırımlarına, sosyal sorumluluk projelerine ve kurumlarının gelişimine aktarılarak yeniden eğitime kazandırılıyor. ÇEK, tüm çalışmalarını çocukların üstün yararını esas alan bir anlayışla planlıyor, hayata geçirilen her proje ve uygulama da bu ilke doğrultusunda şekilleniyor.

TAM BURSLULUK PROGRAMI DAHA FAZLA ÖĞRENCİYE ULAŞACAK

Eğitimde fırsat eşitliğini temel önceliklerinden biri olarak gören ÇEK, Tam Bursluluk Programı'nı her geçen yıl daha fazla öğrenciye ulaştırmayı hedefliyor. Program kapsamında, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında başarılı olan kız ve erkek öğrencilere Özel 3 Mart Halil Güleç Fen Lisesi ve Ulviye-Ziya Gökalp Özer Anadolu Lisesinde dört yıl boyunca ücretsiz eğitim alma hakkı tanınıyor.

Tam burs almaya hak kazanan kız öğrenciler, eğitimleri süresince Güler-Osman Köseoğlu Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdunda ücretsiz barınma olanağından da yararlanıyor. Belirlenen başarı ve değerlendirme kriterlerini karşılayan Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrencilerin bu imkândan yararlanabilmesi hedefleniyor. ÇEK, önümüzdeki dönemde tam bursluluk programındaki öğrenci sayısını artırmayı ve nitelikli eğitime erişimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.