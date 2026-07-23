Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin su tasarrufu ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını görünür kılmak amacıyla hazırlanan 'Su Verimliliği Seferberliği Yarışması Eser Kataloğu'nu erişime açtı.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılında düzenlenen 'Su Verimliliği Seferberliği Yarışması' kapsamında dereceye giren eserlerin yer aldığı kataloğu yayımladı.

Öğrencilerin üretkenliğini desteklemek, iyi uygulamaları yaygınlaştırmak ve su kaynaklarının korunmasına yönelik farkındalığı artırmak amacıyla hazırlanan katalogda, beş farklı kategoride ödül alan çalışmalar yer aldı.

Kataloğun ön sözünü kaleme alan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yalnızca akademik bilgiye sahip değil, çevresel sorumluluk bilinci taşıyan nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Tekin, suyun korunması ve verimli kullanılmasının eğitim politikalarının öncelikli alanlarından biri olduğunu vurgulayarak, öğrencilerin bu alandaki çalışmalarının önemli bir farkındalık oluşturduğunu ifade etti.

'Su Verimliliği Seferberliği Yarışması Eser Kataloğu' ile öğrencilerin çevreye duyarlı projelerinin paylaşılması ve su kaynaklarının korunmasına yönelik bilinç çalışmalarının artırılması hedefleniyor.