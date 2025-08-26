Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Toramanlar Göleti’nden çekilen 111 bin 700 metrelik sulama hattı, Kandıra’da tarımsal verimi artırdı. Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin, “Topraklarımızdan artık 1 yerine 6 ürün alıyoruz” dedi. Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, gıda güvenliğini milli mesele olarak gördüklerini vurguladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tarım ve hayvancılık yatırımları, Kandıra’da üretimi artırıyor.

Toramanlar Göleti’nden çekilen 111 bin 700 metrelik sulama hattıyla 3 bin 103 hektar tarım arazisi sulanırken, bölge “yeşil vadiye” dönüştü. Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin, “Eskiden yılda bir ürün zor alıyorduk, şimdi 6 ürüne kadar çıktık” dedi.

Kandıra Selimköy Mahallesi’nde düzenlenen “Kırsal Kalkınma ve Destekleme Yatırımları Tanıtım Töreni”ne Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin, Selimköy Muhtarı Emin Akçay ve çok sayıda çiftçi katıldı. Mehteran Bölüğü’nün ezgileri törene renk kattı.

Başkan Büyükakın, 2019’dan bu yana 87 projeyle 1,3 milyar TL’lik destek sağladıklarını, 525 milyon TL’lik sulama projesiyle üretim çeşitliliğini artırdıklarını belirterek, “Gıda, milli güvenlik meselesidir. Suyun ve tarımın önemini dünya risk raporları da gösteriyor” dedi. Büyükakın, modern çiftlikler, sera ve dikey tarım destekleriyle üretimi güçlendirdiklerini vurguladı.

Selimköy Muhtarı Akçay, sulama projesinin bölgeye bereket getirdiğini, Çetin ise tarım alanlarının verimliliğinin katlandığını ifade etti. Törende çiftçilere tavuk dağıtılırken, Büyükakın’a Kandıra yoğurdu, sütü ve kaymağı hediye edildi. Ziraat odaları ve üretici birlikleri, destekler için Büyükakın’a plaket sundu.