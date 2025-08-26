Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Burulaş, yeni Bursakart ile ulaşımda hız ve avantaj sunuyor. Eski kartlara 1 Eylül 2025’ten itibaren bakiye yükleme ve abonman işlemleri durdurulacak, 1 Aralık 2025’te ise tamamen kullanıma kapanacak.BURSA (İGFA) - Bursa Ulaşım Toplu Taşım İşletmeciliği (Burulaş), toplu taşımada yeni Bursakart dönemini başlattığını duyurdu.

Yeni kartların hız, kolaylık ve avantaj sunduğunu belirten Burulaş, vatandaşları kartlarını yenilemeye çağırdı.

Burulaş'tan yapılan açıklamaya göre, 1 Eylül 2025 itibarıyla eski nesil kartlara bakiye yükleme ve abonman işlemleri durdurulacak ve 1 Aralık 2025’ten itibaren ise eski kartlar tamamen kullanıma kapanacağı bildirildi.

Burulaş, geçiş sürecinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kart yenileme işlemlerinin Seyahat Kartları Ofisleri ve 5 ayrı Cep Ofisi aracılığıyla kolayca yapılabileceğini bildirdi.

Kart yenileme ücreti ise 50 TL.

Kaynak: İGF