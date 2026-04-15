Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü ile Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) arasında, içme suyu şebekelerinde meydana gelen kayıp ve kaçakların ileri teknolojilerle tespit edilmesi ve azaltılması amacıyla hazırlanan 'İleri Teknolojilerle Su Kayıplarının Tespiti ve Azaltılmasına İlişkin Protokol' imzalandı.

KOCAELİ (İGFA) - Proje kapsamında hidrofon (akıllı top) ve fiber optik sensör sistemleri kullanılarak içme suyu şebekelerinde oluşabilecek kaçaklar erken aşamada tespit edilecek. Gelişmiş dinleme ve izleme teknolojileri sayesinde hatlarda meydana gelebilecek arızalar büyümeden belirlenerek su kayıplarının önüne geçilecek. Böylece hem su kaynaklarının korunması hem de işletme maliyetlerinin azaltılması sağlanacak.



GENEL MÜDÜR ALİ SAĞLIK: 'EN ÖNEMLİ GÖREVİMİZ KAYIP-KAÇAĞI AZALTMAK'



İmzalanan protokol sonrası açıklamalarda bulunan İSU Genel Müdürü Ali Sağlık: 'Kocaeli'de artan nüfus ve sanayileşmeye bağlı olarak suya olan ihtiyaç her geçen gün artarken, iklim değişikliğinin etkileriyle su kaynakları azalmaktadır. Bu nedenle en önemli görevimiz mevcut suyu korumak ve kayıp-kaçak oranlarını azaltmaktır. Gebze Teknik Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz protokol kapsamında hidrofon ve fiber optik sensör teknolojileri kullanılarak su şebekelerindeki kayıpların tespitine yönelik bir Ar-Ge çalışması başlatıyoruz. Çalışmanın başarılı olması halinde geliştirilecek teknolojinin Türkiye'ye ve dünyaya katkı sağlayacak bir ürün haline gelmesini hedefliyoruz. Bu süreçte katkı sunan tüm akademisyenlerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.'



REKTÖR HACI ALİ MANTAR: 'SU KAÇAKLARININ ÖNLENMESİ SAĞLANACAK'



Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar: 'Gebze Teknik Üniversitesi olarak çevre mühendisliği, su ve hava kirliliği gibi alanlarda güçlü bir araştırma altyapısına sahibiz. İSU ile birlikte yürüteceğimiz bu çalışma, su kaçaklarının önlenmesine katkı sağlayarak bilimsel bilginin topluma ve sektöre fayda üretmesine imkân tanıyacaktır. Farklı alanlarda kullanılan fiber optik teknolojilerin su altyapısına uygulanmasıyla ülkemiz ve dünya için katma değer oluşturacak bir sonuç elde etmeyi umut ediyoruz. Bu değerli iş birliği için İSU Genel Müdürlüğüne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.'



SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİNE KATKI



İmzalanan protokol ile içme suyu şebekelerindeki kayıp-kaçak oranlarının azaltılması, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve altyapı sistemlerinin daha verimli işletilmesi hedefleniyor. Akıllı teknolojilerle desteklenecek proje, su yönetiminde dijital dönüşüm sürecine önemli katkı sağlayacak. İSU Genel Müdürlüğü ile GTÜ iş birliğinde yürütülecek çalışma, modern altyapı uygulamalarıyla geleceğin su yönetimi anlayışına katkı sunarken, mevcut altyapının akıllı izleme teknolojileri ile güçlendirilmesine yönelik önemli bir yatırım niteliği taşıyor.