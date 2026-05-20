KOCAELİ (İGFA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm ülkede olduğu gibi Kocaeli'de de ruhuna uygun şekilde kutlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonunda Türkiye'nin en genç, en dinamik ve en renkli festivali EnFest, gençlere unutulmaz bir 19 Mayıs coşkusu yaşattı. Sporun, eğlencenin, adrenalinin ve gençliğin buluştuğu En Genç Fest'te bayram coşkusu 3 gün boyunca İzmit Milli İrade Meydanı'nı doldurdu, gençliğin enerjisi meydanın her köşesine yansıdı.

GENÇLERİN ENERJİSİ ENFEST'E RENK KATTI

Hem rekabeti hem de eğlenceyi bir arada sunan EnFest Spor Oyunları'nda ön eleme müsabakaları 4-14 Mayıs tarihlerinde Umuttepe Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

Üniversite kategorisinde 1237, lise kategorisinde 356, kulüpler kategorisinde 270, Herkes İçin Spor kategorisinde 390 sporcu olmak üzere toplam 2 bin 253 sporcu kıyasıya mücadele etti. Karşılaşmalarda büyük final coşkusu 19 Mayıs tarihinde Milli İrade Meydanı'nda yaşandı. Turnuvada ilk üçe girmeyi başaran sporculara kupa ve hediye çekleri törenle takdim edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da bu dev organizasyonda gençlerin heyecanına ortak oldu. Başkan Büyükakın, müsabakalara katılan gençlerle bir araya gelerek hem onları tebrik etti hem de ödüllerini takdim etti.