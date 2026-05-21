Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen Yurt Lig Kadınlar Voleybol Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Artvin temsilcisi, ortaya koyduğu üstün performansla Türk voleyboluna damga vurdu.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Türkiye'nin dört bir yanından gelen bölge şampiyonları arasında mücadele eden Artvin ekibi, turnuvayı Türkiye 4'üncüsü olarak tamamlayarak hem Artvin spor tarihine geçti hem de büyük şehir takımlarına karşı elde ettiği başarılarla dikkatleri üzerine çekti.

Mütevazı imkanlarla başlayan yolculuk, bugün Türkiye'nin en iyi takımları arasına giren bir başarı hikâyesine dönüştü. Turnuva boyunca sahaya karakter, mücadele ruhu ve inanmışlık koyan Artvin temsilcisi; oynadığı voleybol, takım disiplini ve savaşçı kimliğiyle organizasyonun en çok konuşulan ekiplerinden biri oldu.

ARSLANER: 'ARTVİN SPOR TARİHİNDE BİR İLKİ BAŞARDIK'

Takımın antrenörü Yusuf Arslaner, iki yıl önce kurulan bu takımın bugün Türkiye'nin zirvesine oynayan takımlar arasında yer almasından büyük gurur duyduklarını ifade etti.

Arslaner açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Spor Bilimleri Fakültesi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gamze Togay hocamızla birlikte bu takımı iki yıl önce kurduk. İlk hedefimiz Artvin'de bir yapı oluşturabilmekti. Önce il şampiyonu olduk, ardından Kars'ta düzenlenen bölge şampiyonasında Diyarbakır, Trabzon, Ordu, Elazığ ve Malatya gibi güçlü ekiplerin yer aldığı organizasyonda bölge şampiyonluğunu kazandık. Bu başarı Artvin adına bir ilkti.'

Bölge şampiyonluğunun ardından Türkiye'nin 8 bölge birincisinin katıldığı finallere gittiklerini belirten Arslaner, Gebze'de oynanan şampiyonada Artvin'in adını tüm Türkiye'ye duyurduklarını söyledi.

NAMAĞLUP YARI FİNAL

Türkiye Şampiyonası'nda Kastamonu, Kırşehir ve Kars temsilcileriyle aynı grupta yer alan Artvin ekibi, oynadığı üç karşılaşmayı da kazanarak grubunu namağlup lider tamamladı.

Özellikle geçtiğimiz yılın Türkiye 4'üncüsü Kastamonu karşısında alınan 3-1'lik galibiyet turnuvanın en dikkat çeken sonuçlarından biri oldu.

Yarı finalde ise geçen yılın şampiyonu İstanbul temsilcisiyle karşılaşan Artvin ekibi, büyük çekişmeye sahne olan mücadelede rakibine 3-2 mağlup oldu. Ancak ortaya koyduğu mücadeleyle herkesin takdirini kazanan takım, turnuvayı Türkiye 4'üncüsü olarak tamamlayarak Artvin kadın voleybol tarihinin en büyük başarısına imza attı.

Arslaner, açıklamasının devamında şu sözleri kullandı:

'Turnuvanın sonunda Türkiye Şampiyonu olan Kastamonu'yu yenen tek takım biz olduk. Bu bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Oyuncularımız inanılmaz bir karakter ortaya koydu. Bu başarıda emeği bulunan başta Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Hasan Kara'ya, Çiçek Nene Yurt Müdürümüz Fatma Şirin'e, Doç. Dr. Gamze Togay hocamıza ve fedakârca mücadele eden tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum.'

KENDİMİZİ DÖRDÜNCÜ OLARAK GÖRMÜYORUZ

Takımın önemli isimlerinden Yaren Avcı ise elde edilen başarının tesadüf olmadığını belirterek şunları söyledi:

'İlk yılımızda bölgede üçüncü olmuştuk. Sonrasında sürekli gelişerek önce Artvin'de ardından bölgede şampiyon olduk. Türkiye Şampiyonası'nda ise Türkiye 4'üncüsü olduk. Ancak biz bununla yetinmek istemiyoruz. Kendimizi dördüncü olarak görmüyoruz. Daha iyisini yapabilecek güce sahip olduğumuza inanıyoruz.'

HİÇ VOLEYBOL GEÇMİŞİM YOKTU

Takım oyuncularından Asel Nur Göğüs ise voleybolla üniversite sürecinde tanıştığını belirterek yaşadığı gelişimi şu sözlerle anlattı:

'Spor Bilimleri Fakültesi'nin projesi sayesinde voleybola başladım. Hiç voleybol geçmişim yoktu. Antrenörlerimizin desteğiyle kendimi geliştirdim. Takım olarak birbirimize çok inandık. 2-0 geriden dönüp kazandığımız maçlar oldu. Bu başarı bizim için unutulmaz bir deneyim oldu.'

ARTVİN'İN GURURU OLDULAR

Türkiye genelindeki 8 bölge şampiyonunun mücadele ettiği organizasyonda elde edilen Türkiye 4'üncülüğü, Artvin spor tarihinde kadın voleybolu adına kazanılan en büyük derecelerden biri olarak kayıtlara geçti.

Ortaya koydukları mücadele, inanç ve takım ruhuyla tüm Artvin'in gururu olan sporcuların, önümüzdeki yıllarda daha büyük başarılara imza atması bekleniyor.