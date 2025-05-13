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Sayıların işaret diliyle ifade edildiği turnuvada Akçakoca Anadolu İmam Hatip Okulu öğrencileri 12’ye kadar işaret diliyle sayıları öğrendi.

"Spor Engel Tanımaz" sloganıyla düzenlenen dostluk turnuvasında kaybeden olmazken, öğrenciler eğlenceli bir gün geçirdi.

Karamürsel İşitme Engelliler İlkokulu/Ortaokulu öğrencilerinden oluşan masa tenisi takımları, Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi Masa Tenisi Takımları Engelliler Haftası nedeniyle bir araya geldi.

Engellilere Haftası kapsamında Karamürsel İşitme Engelliler Okulu Masa Tenisi Takımım ile Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Okulu arasında dostluk turnuvası düzenlendi. KOCAELİ (İGFA) - Sayıların İşaret Dili ile ifade edildiği turnuvada öğrenciler birbirleriyle kaynaşırken, kıyasıya mücadele de gözlerden kaçmadı.