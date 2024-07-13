Kocaeli Büyükşehir’in düzenlediği yarışmalara katılan öğrencilerin, sıfır atık konulu eserlerinden oluşan sergiler, vatandaşlardan tam not aldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sıfır atık hedefi doğrultusunda çevre bilincini sağlamak ve bilinçli tüketiciler oluşturmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Düşünen, sorgulayan, üreten ve aynı zamanda çevrenin iyileştirilmesi için fiilen çaba sarf eden bir nesil meydana getirmek adına okullarda sıfır atık konulu yarışmalar düzenleyen Büyükşehir, buralarda üretilen eserleri de hafta sonları alışveriş merkezlerine sergiliyor. Gençlerin sıfır atık konulu eserleri büyük beğeni topluyor.

OKULLARDA SIFIR ATIK YARIŞMASI

Sıfır Atık Projesi kapsamında örnek ve koordineli çalışmalar yürüten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, okullarda düzenlediği yarışmalarla öğrencilerimizde farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Bu doğrultuda ilkokullar arası “Sıfır Atık, Enerji Verimliliği Resim Yarışması”, ortaokullar arası “Sıfır Atık, Enerji Verimliliği Sanat Eseri Yarışması”, liseler arası “Sıfır Atık, Enerji Verimliliği Proje” yarışması düzenlenmiş, dereceye giren öğrencilere ödülleri 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Gününde ve Türkiye Çevre Haftası etkinliklerinde takdim edilmişti.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Yarışmaya katılan tüm öğrencilerin eser ve projeleriyle Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde yapılan sıfır atık temalı tablolar hafta sonlarında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Symbol Alışveriş Merkezi ve Gebze Center Alışveriş Merkezinde sergilenerek çevre ve sıfır atık konularında farkındalık oluşturuldu. Ayrıca çocuklarla birlikte sıfır atık temalı hikaye kitabı okundu ve bez kalem kutu boyama etkinliği gerçekleştirildi. Alışveriş merkezlerine gelen vatandaşlar tarafından sergi büyük ilgi gördü.