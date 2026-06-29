Kocaeli Gebze Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 4. Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası, 27-28 Haziran tarihlerinde Beylikdağı'nın eşsiz doğal parkurlarında nefes kesen anlara sahne oldu.

KOCAELİ (İGFA) - Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen sporcuları bir araya getiren prestijli organizasyonun startını, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz bizzat verdi. İki gün boyunca süren yarışlar, hem sporcuların üstün performansına hem de sporseverlerin yoğun ilgisine sahne oldu.

BEYLİKDAĞI'NDA HEYECAN

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) takviminde yer alan ve uluslararası bir nitelik taşıyan organizasyonda sporcular; elit, genç ve master kategorilerinde kıyasıya mücadele etti. Beylikdağı'nın zorlu eğimleri ve teknik virajları, yarışmacıların sınırlarını zorlamasına neden olurken; izleyenlere de unutulmaz bir spor şöleni yaşattı. Dereceye girebilmek için tüm enerjilerini ortaya koyan sporcular, parkurda gösterdikleri performansla göz doldurdu.

Yarış öncesinde sporcularla bir araya gelerek hepsine başarılar dileyen Başkan Zinnur Büyükgöz, Gebze'nin spor alanındaki vizyonuna dikkat çekti. Başkan Büyükgöz, Gebze'nin spor kenti kimliğini güçlendirmek için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmanın hem şehrin tanıtımı hem de sporun gelişimi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Doğal güzellikleri ve teknik açıdan zorlayıcı parkur yapısıyla dağ bisikleti tutkunlarının gözdesi haline gelen Beylikdağı, iki gün boyunca adrenalin dolu anlara tanıklık etti. Sporcuların sergilediği üstün performans, izleyicilerden tam not aldı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Heyecan dolu mücadelelerin ardından dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Elit, genç ve master kategorilerinde kürsüye çıkmaya hak kazanan şampiyonlara ödüllerini, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz bizzat takdim etti. Sporcuları tek tek tebrik eden Başkan Büyükgöz, gösterdikleri performans ve azim dolayısıyla tüm katılımcıları kutladı. Ödül töreninde sporcular da kendilerine bu organizasyonu yaşattığı için Gebze Belediyesi'ne ve Başkan Büyükgöz'e teşekkür etti.

4. Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası, Gebze'nin uluslararası spor organizasyonları haritasındaki yerini daha da güçlendiren önemli bir etkinlik olarak başarıyla tamamlandı.