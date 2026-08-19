Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2026-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Kayseri'deki üniversitelere yerleşmeye hak kazanan öğrencileri tebrik ederek, gençlerin yeni eğitim hayatlarında yanlarında olacaklarını belirtti. Büyükkılıç, 5 üniversitesi ve yaklaşık 75 bin öğrencisiyle Kayseri'nin gençlerin eğitim, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunan güçlü bir üniversite şehri olduğunu vurguladı.

KAYSERİ (İGFA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2026-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite hayatına adım atacak gençlerin heyecanı da başladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sonuçların ardından yaptığı değerlendirmede sınavda başarı gösteren tüm öğrencileri kutlarken, tercihleri doğrultusunda Kayseri'de eğitim hayatına başlayacak gençlere yönelik mesaj verdi.

Başkan Büyükkılıç, üniversiteye yerleşmenin gençlerin hayatındaki önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek, 'YKS'de emek veren, ter döken ve hayallerine bir adım daha yaklaşan tüm gençlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Her bir kardeşimizin elde ettiği başarıyı önemsiyor, bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. Tercihini Kayseri'den yana kullanan ve şehrimizde üniversite eğitimi alacak gençlerimizi de şimdiden sevgiyle, muhabbetle kucaklamaya hazırlanıyoruz' dedi.