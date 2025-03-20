Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinden Ahmet Sayal, girdiği Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’nı (EKPSS) kazanarak memur oldu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı hizmet veren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, özel bireylere umut olmaya devam ediyor. Kurumun yaklaşık 3 yıldır öğrencisi olan Ahmet Sayal, girdiği EKPSS’yi kazanarak memur oldu ve Adalet Bakanlığı’na yerleşti.

AİLESİNİ VE ÖĞRETMENLERİNİ SEVİNCE BOĞDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, özel bireylere umut ışığı oluyor. Kurumun yaklaşık 3 yıldır öğrencisi olan Ahmet Sayal, girdiği Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’nı (EKPSS) kazanarak memur oldu. Gösterdiği başarıyla ailesini ve öğretmenlerini sevince boğan özel birey Ahmet, şu günlerde yeni işine başlamak için gün sayıyor.

AZMİN ZAFERİ AHMET’TEN

19 yaşındaki Ahmet Sayal, 4 yaşına geldiğinde “Atipik Otizm” tanısı aldı. O günden bu yana ailesi ve öğretmenlerinin emek ve çabasıyla kendini geliştiren Ahmet, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde 3 yıl eğitim gördü. 17-35 yaş arası zihinsel engelli bireylere eğitim veren merkez, özel bireylere bağımsız yaşam becerileri kazandırmayı, topluma katılımlarını arttırmayı ve yaşam kalitelerini yükseltmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda öğrencilere değerler eğitimi, beden eğitimi, bireysel eğitim, akıl oyunları, drama gibi derslerin yanında çeşitli hobi atölyeleriyle de kişisel becerilerine destek veriliyor. Burada aldığı dersleri ve geçirdiği zamanı iyi değerlendiren Ahmet, özgüvenli ve mutlu bir birey olarak hayata katılım sağladı.

94 PUAN ALDI, ADALET BAKANLIĞI’NA ATANDI

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde bireysel eğitim de alan Ahmet Sayal, daha önce de Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girmiş ancak iyi bir puan almasına rağmen atanamamıştı. Bu yıl 94 puan alan Sayal, Adalet Bakanlığı’na yerleşerek ailesinin ve öğretmenlerinin gurur kaynağı oldu. Ahmet görev yeri olan Trabzon’a gitmek için hazırlıklarını tamamlamaya çalışırken, annesi Necla Sayal, kendisinin ya da babasının Ahmet’e eşlik edeceğini söyledi.

“BU BAŞARIDA ÖĞRETMENLERİNİN PAYI BÜYÜK”

Otizmle mücadelenin yıllardır devam ettiğini dile getiren anne Necla Sayal, Ahmet’in geldiği noktada asıl başarının öğretmenlere ait olduğunu söyleyerek, “Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’ne ve öğretmenlere teşekkür ediyorum. Bu başarıda onların payı büyük. Şu an hiç ummadığımız bir noktadayız. Ahmet’in memuriyete atanmış olması çok gurur verici” dedi.

“BU NOKTAYA ADIM ADIM GELDİK”

Ahmet’e otizm tanısı konulduğunda konuşamadığını, göz teması kuramadığını ve değişik takıntıları olduğunu söyleyen Necla Sayal, başarı merdivenlerini teker teker çıkarak bu noktaya geldiklerini söyledi. Sayal, “İlkokulda aldığı eğitimle ve lisedeki eğitmenlerin çabasıyla buralara geldi. Şimdi çok muyluyum, umutluyum. Özel birey annelerinin en büyük korkusu bizler vefat ettiğimizde bu çocuklara ne olacak düşüncesidir. Ahmet’in bu duruma gelmesinden çok mutluyum. Emeği geçen herkese ve Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’ne çok teşekkür ederim” dedi.