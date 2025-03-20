Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ve İzmir Valiliği, aile yapısının korunması ve güçlendirilmesine yönelik bilimsel, akademik ve uygulamalı çalışmalar için iş birliği protokolü imzaladı.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ile İzmir Valiliği arasında, aile yapısının korunması ve güçlendirilmesine yönelik bilimsel, akademik ve uygulamalı çalışmaları kapsayan bir iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, akademik araştırmalar, veri paylaşımı, lisansüstü programlar, aile politikalarının geliştirilmesi ve Aile Enstitüsü’nün kurulması gibi alanlarda ortak çalışmalar yürütülecek.

İzmir Valiliğinde düzenlenen protokol imza törenine; İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sn. Melih Keleş, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan katıldı.

“AKADEMİK DESTEKLE KATKI SUNACAĞIZ”

Protokolün önemine değinen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, 2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle “Aile Yılı” ilan edilmesiyle birlikte, Üniversite olarak bu yöndeki çalışmalarını daha da derinleştirdiklerini belirtti. Protokol kapsamında DEÜ olarak gerçekleştirilecek çalışmalar ile aile yapısının korunması ve güçlendirilmesine ulusal düzeyde önemli katkılar sunmayı hedeflediklerini ifade eden Rektör Yılmaz, “‘Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı’ doğrultusunda, aile yapısının korunması, aile politikalarının geliştirilmesi, akademik araştırmaların teşvik edilmesi ve lisansüstü programlarla konunun bilimsel açıdan ele alınması gibi birçok alanda İzmir Valiliği ile iş birliği içinde olacağız. Araştırma Üniversitesi kimliğimiz doğrultusunda multidisipliner yaklaşımla katkı sunacağımız bu protokolün ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu.

“BİLİMSEL TEMELE DAYALI ÇALIŞMALAR ÖNEMLİ”

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban ise Aile Yılı kapsamında yürütülen çalışmaların bilimsel bir zemine oturtulmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

“İzmir Valiliği olarak ilgili müdürlüklerimiz aracılığıyla Aile Yılı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak Dokuz Eylül Üniversitesi ile imzaladığımız iş birliği sayesinde konunun bilimsel bir temele oturması, yürüttüğümüz çalışmaları daha anlamlı ve etkili hale getirecek. Türkiye’de bir üniversite ile bu kapsamda yapılan ilk protokol olması açısından da büyük bir adım atmış bulunuyoruz. Bu kıymetli iş birliğine katkılarından dolayı Dokuz Eylül Üniversitesi’ne, Sayın Rektörümüze ve tüm akademik mensuplara teşekkür ediyorum.”

LANSMAN TOPLANTISI YAPILACAK

Dokuz Eylül Üniversitesi ile İzmir Valiliği arasında imzalanan protokol kapsamında yürütülecek projeler, İzmir halkı ile de paylaşılacak. Bu çerçevede, 7 Nisan 2025 tarihinde saat 12.30’da DEÜ Sabancı Kültür Sarayı’nda bir lansman toplantısı düzenlenecek. Toplantıya, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Valilik ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri ile Üniversite mensupları katılacak.