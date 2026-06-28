Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Anne Şehir Gönüllüleri, Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii'nde temizlik ve çevre düzenleme çalışması yaparak hem gönüllülük hem de çevre bilincine dikkat çekti.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Anne Şehir Gönüllüleri örnek olan ve takdir toplayan çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda sonra olarak, gönüllülük kültürünü yaygınlaştırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Gebze'deki Çoban Mustafa Paşa Camii'nde temizlik ve çevre düzenleme çalışması gerçekleştirildi.

Anne Şehir Gönüllüleri, caminin iç ve dış alanlarında gerçekleştirdikleri temizlik çalışmasının ardından bahçeye çeşitli çiçekler dikerek çevrenin daha estetik ve düzenli görünüme kavuşmasına katkı sağladı. Gerçekleştirilen çalışma, ortak yaşam alanlarına sahip çıkmanın, çevre duyarlılığının ve gönüllülük bilincinin önemine dikkat çekti. Anne Şehir Gönüllüleri, sosyal sorumluluk faaliyetleriyle toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye ve şehrin farklı noktalarında iyilik hareketini büyütmeye devam edecek.