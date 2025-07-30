Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında ülkemizde artış gösteren orman yangınlarına dikkat çekmek ve toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla anlamlı bir farkındalık kampanyası başlattı.KOCAELİ (İGFA) - Sosyal medyada çevre temalı paylaşımlarla başlayan kampanya, şehrin dört bir yanındaki billboardlara taşınarak geniş kitlelere ulaştı.

ÇEVRE TEMALI MESAJLAR BİLLBOARDLARA TAŞINDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından yayımlanan ve büyük beğeni alan çevre temalı görseller, açık hava mecralarında da yer alıyor. Kocaeli'nin farklı noktalarında konumlandırılan billboardlar, her biri ayrı çevre mesajı taşıyan görsellerle donatıldı. Bu görseller; kontrolsüz ateşlerin yol açabileceği felaketlere, cam ve şişe atıklarının orman yangınlarına neden olma riskine dikkat çekiyor.

“GELECEĞİNİ YAKMA, İZMARİTİ DOĞAYA ATMA”

Kampanyanın en dikkat çeken mesajlarından biri ise sigara izmaritleri üzerine oldu. “Geleceğini yakma, izmariti doğaya atma” sloganıyla hazırlanan görseller, küçük bir izmaritin nasıl büyük bir felakete yol açabileceğini çarpıcı biçimde ortaya koydu. Bu uyarılarla vatandaşlara daha çevreci ve sorumlu bir tutum benimsemeleri gerektiği hatırlatılıyor.

TOPLUMSAL SORUMLULUK VURGUSU

Bu kampanya sadece bir bilgilendirme çalışması değil, aynı zamanda bir çağrı niteliği taşıyor. Büyükşehir Belediyesi, doğayı korumanın sadece kamu kurumlarının değil, tüm bireylerin ortak sorumluluğu olduğunu vurguluyor. Verilen mesajlar, küçük bir kıvılcımın nasıl büyük bir yıkıma dönüşebileceğini hatırlatarak toplumda kalıcı bir farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

BİLİNÇLİ TOPLUM, GÜVENLİ GELECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin orman yangınlarına karşı başlattığı bu çevreci kampanya, yalnızca bugünü değil, yarını da düşünerek hayata geçirildi. “Ormanlar yanmasın, gelecek sönmesin” mesajı etrafında şekillenen bu hareket, çevreye duyarlı bir toplumun ancak bilgi ve bilinçle mümkün olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.