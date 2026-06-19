Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı'nın yılsonu konserleri Orff Orkestrası ile devam etti.

KOCAELİ (İGFA) - Türkiye'de sadece Büyükşehir Konservatuvarı'nda uygulanan Orff-Schulwerk yaklaşımda eğitim alan öğrenciler, disiplin ile bütünleşen sanatsal duruşlarını sahneye taşıdı.

YEREL YÖNETİMLER İÇİN TEK

Leyla Atakan Kültür Merkezi Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleşen Orff Orkestrası yılsonu konserine veliler ve konservatuvar eğitmenleri katıldı.

Büyükşehir Belediye Konservatuvarı eğitmenlerinden ve Mozarteum Üniversitesi Orff Enstitüsü Mezunu Sıtkı Sencer Özbay, gösteri öncesinde selamla konuşması yaptı. Özbay, Orff-Schulwerk Yaklaşımının yerel yönetimler içinde sadece Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulandığını hatırlattı.

DÜNYACA ÜNLÜ EĞİTİM MODELİ HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Ünlü besteci ve orkestra şefi Carl Orff'un ortaya koyduğu yaklaşım hakkında bilgi veren Özbay, 'Bu yaklaşım, bireyin sahip olduğu tüm ifade alanlarını sanatsal estetik çerçevesinde ele alarak, müzik ve hareket aracılığı ile çocukların içindeki sanatçıya ulaşmayı amaçlıyor. Oyunu ve eğitimi bir arada şekillendiriyor. Oynayarak ve tecrübe ederek öğrenilen bilgilerin kalıcı olması öğrencilerin gelecekteki sanatsal duruşları açısından büyük önem taşıyor' dedi.

ORFF ÇALGILARI TANITILDI

Bilgilendirmede, eğitimden Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Çocuk Korusu'nun 7-14 yaş arasındaki öğrencilerinin yararlandığı kaydedilerek, derslerde kullanılan Orff çalgıları tanıtıldı. Orff çalgılarının önemine dikkat çeken Sencer Özbay, 'Bu sayede çocukların müzikal ifade alanları gelişiyor' dedi.

DİSİPLİN VE YETENEK SAHNEDE

Ardından sahneye Orff Orkestrası'nın üyeleri geldi. Orff çalgılarının başına geçen öğrenciler, disiplinleri ve yetenekleri ile aldıkları eğitimin başarısını kanıtladı. Orkestra, konukların alkışlarıyla yıl sonu gösterisini tamamladı.