Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 65 yaş üstü bireylerin aktif yaşamını desteklemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Saygınlar Kulübü ile Kocaeli Üniversitesi Gönül Elçileri Öğrenci Kulübü arasında tanışma ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de Saygınlar Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmada Kocaeli Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Gönül Elçileri Kulübü, Anı Elini Tutanlar Topluluğu üyeleri ile Saygınlar Kulübü üyeleri bir araya geldi. Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Yavuzyılmaz'ın koordinasyonunda yapılan toplantı, tarafların birbirini tanıması ve ilerleyen süreçte yürütülebilecek ortak çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla düzenlendi.

ORTAK ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLDİ

Gerçekleştirilen görüşmelerde; kuşaklar arası etkileşimi güçlendirmeye yönelik sosyal, kültürel ve gönüllülük temelli faaliyetler ele alındı. Üniversite öğrencileri ile Saygınlar Kulübü üyelerinin birlikte yer alabileceği etkinlikler, deneyim paylaşımına dayalı buluşmalar ve ortak proje fikirleri hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

İŞ BİRLİĞİNE YÖNELİK MUTABAKAT SAĞLANDI

Toplantı sonunda ilerleyen dönemde hayata geçirilebilecek ortak etkinlik ve projeler için birlikte planlama yapılması, programların karşılıklı istişareyle şekillendirilmesi ve kurumsal iş birliğinin sürdürülmesi yönünde mutabakata varıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Saygınlar Kulübü aracılığıyla yaş almış bireylerin sosyal hayata aktif katılımını destekleyen çalışmalarını sürdürürken, üniversiteler ve gençlik yapılarıyla geliştirilen iş birliklerini önemsemeye devam ediyor.