Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu, Türk tiyatrosunun en seçkin müzikal eserlerinden biri olan 'Bir Şehnaz Oyun' ile seyircisini unutulmaz bir yolculuğa davet ediyor.

ORDU (İGFA) - Usta yazar Turgut Özakman'ın kaleminden çıkan, A. Emrah Özdilek yönetmenliğinde sahneye taşınan ve müzikleri Cem İdiz imzası taşıyan eser, 23 Ocak 2026 Cuma günü saat 20.00'de prömiyer yapacak.

Oyun, izleyiciyi 1914 İstanbul'una, payitahtın son demlerine götürüyor. Bir yanda pavyon şarkıcısı Şehnaz ile Dahiliye Nezareti'nde çalışan saf ve temiz yürekli Müştak'ın imkânsız aşkı; diğer yanda ise I. Dünya Savaşı'nın eşiğinde şekillenen siyasi entrikalar ve güç mücadeleleri:

Kurulan ve bozulan ittifaklar, giden Alamanlar, gelen İngilizler: Bu karmaşanın tam ortasında ise her zamanki gibi bedel ödeyen ahali var.

Geleneksel Türk tiyatrosunun renkli anlatımıyla modern bir toplumsal eleştiriyi ustalıkla harmanlayan 'Bir Şehnaz Oyun', seyircisine kahkahalarla dolu, düşündüren bir tarih dersi sunuyor.

'Mutlu son için taraflar denk olmalı:

Hayatın raconu budur!

Yoksa birinden biri okkanın altına gider.

Muhabbette de böyle, siyasette de:'