Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin katkısıyla İzmit Mehmet Ali Paşa Camii'nde gerçekleştirilen 'Mâh-ı Muharrem Mukaddes Emanetler Ziyâreti' programı, katılımcıları Muharrem ayının manevi atmosferinde bir araya getirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi ve Kocaeli Engelsiz Umut Platformu iş birliğiyle düzenlenen 'Mâh-ı Muharrem Mukaddes Emanetler Ziyâreti' programı, vatandaşları Muharrem ayının manevi atmosferinde bir araya getirdi. İzmit Mehmet Ali Paşa Camii'nde gerçekleştirilen program, söyleşi, tasavvuf mûsikîsi dinletisi ve Mukaddes Emanetler ziyaretiyle katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

'YETMİŞ İKİ DİLLİCE' SÖYLEŞİSİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Özel bireylerin aktif katıldığı program, Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Cançelik'in gerçekleştirdiği 'Yetmiş İki Dillice' başlıklı söyleşiyle başladı. Muharrem ayının manevi iklimine uygun olarak birlik, beraberlik, kardeşlik ve hoşgörü temalarının işlendiği söyleşide, Anadolu irfanının temel değerleri ve Hazreti Yunus Emre'nin insan sevgisini merkeze alan anlayışı katılımcılarla paylaşıldı.

Söyleşinin ardından Aşk-ı Niyâz Mûsikî Derneği Tasavvuf Müziği Topluluğu, Genel Başkan ve Şef Arif Ustacık yönetiminde sahne aldı. Konuk sanatçı Kemalcan Ergün'ün de eşlik ettiği dinletide Muharrem ayına özel kasideler, ilahiler ve tasavvuf mûsikîsinin seçkin eserleri seslendirildi. Manevi atmosferin hâkim olduğu programda eserler, katılımcılar tarafından büyük bir huşu içinde dinlendi.

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MUKADDES EMANETLER ZİYARET EDİLDİ

Programın en anlamlı bölümlerinden biri ise Mukaddes Emanetler ziyareti oldu. Hazreti Peygamber'e (s.a.v.) nispet edilen Hırka-i Saadet, Sakal-ı Şerif ve Sancak-ı Şerif başta olmak üzere İslam tarihinin önemli emanetleri, ziyaretçilere manevi bir yolculuk yaşattı. Katılımcılar emanetleri büyük bir saygı ve hürmetle ziyaret ederek Muharrem ayının manevi iklimini derinden hissetti.

Program, özel bireylerin de aktif katılımıyla gerçekleştirildi. Erişilebilirlik esas alınarak planlanan organizasyonda tüm katılımcılar aynı manevi atmosferi birlikte paylaşma imkânı buldu. Büyükşehir Belediyesi'nin kapsayıcı sosyal belediyecilik anlayışını yansıtan etkinlikte, birlik ve beraberlik duygusu ön plana çıktı.