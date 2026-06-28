Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kocaeli'deki Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'ın katılımıyla sabah sporu yaptıklarını duyurdu.

KOCAELİ (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kocaeli'de bulunan Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda gerçekleştirilen sabah yürüyüşüne ilişkin bilgi verdi.

Uraloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman'ın da katıldığı programda güne doğayla iç içe başladıklarını belirtti.

Paylaşımında, 'Sabah sporumuzu Ormanya'nın eşsiz doğasında yaptık. İstişareyle güçlenen birlikteliğimizi, güne güzel bir başlangıçla pekiştirdik.' ifadelerini kullanan Uraloğlu, etkinliğin Kocaeli'deki Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda gerçekleştirildiğini aktardı. Bakan Uraloğlu'nun paylaşımında, sabah yürüyüşünden kareler de yer aldı.