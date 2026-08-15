Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle kentte arıcılık ve bal üretimi her geçen gün gelişiyor. Kestane ve çiçek balı, kendine özgü aroması ve zengin lezzetiyle kentin öne çıkan yöresel değerleri arasında yer alıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin bereketli florası, geniş tarım alanları ve özellikle kestane başta olmak üzere zengin bitki örtüsü, kentte arıcılığa güçlü bir üretim zemini sunuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince son yıllarda verilen ekipman ve üretim destekleriyle büyüyen arıcılık sektörü artık yalnızca kırsal ekonominin önemli kaynaklarından biri değil, kalitesi ve üretim potansiyeliyle Kocaeli balını Türkiye'nin dört bir yanında daha görünür hale getiren güçlü bir değer olarak öne çıkıyor. Büyükşehir Belediyesi, kovan sayısını artırmanın ötesine geçerek, bilinçli ve sürdürülebilir arıcılığın temellerini güçlendirmek için eğitimden sahaya uzanan kapsamlı çalışmalar yürütüyor.

ARICILIĞIN İNCELİKLERİNİ YERİNDE ÖĞRENİYORLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, arıcılığı yalnızca desteklemekle kalmıyor, işi yapacak yeni üreticileri de sahaya hazırlıyor. Tarım Akademisi'nde eğitim alan kursiyerler, sınıfta öğrendikleri bilgileri bu kez kovanların başında uygulayarak arıcılığın inceliklerini yerinde öğreniyor.

BALIN YOLU KOVANDAN ÖNCE BİLGİDEN GEÇİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Burhan Abiş Klavuz Gençlik Merkezi'nde arıcılık eğitimi alan kursiyerler, teorik derslerin ardından sahada pratik yaparak tecrübe kazanıyor. Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Yerleşkesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi Tarım Akademisi Arıcılık Uygulama Eğitim Alanı'nda sahaya çıkan kursiyerler, kovanların başına geçerek, arıların davranışlarından koloni yönetimine, kovan bakımından mevsimsel uygulamalara kadar birçok konuyu uzman eğitmenlerin eşliğinde uygulayarak öğreniyor. Buradaki eğitim, arıcılığı yalnızca 'kovana bakıp bal almak' olarak görmeyen bir anlayış üzerine kuruluyor. Verimli ve sürdürülebilir arıcılığın temelinde ise arıyı tanımak, koloniyi doğru yönetmek ve ihtiyaç duyulan zamanda doğru müdahalede bulunmak yer alıyor.

KOVANDAN YEME KADAR TAM DESTEK

Büyükşehir Belediyesi'nin arıcılığa yönelik çalışmaları eğitimle sınırlı değil. Kentte arıcılığın geliştirilmesi ve bal rekoltesinin artırılması amacıyla yıllardır farklı destek modelleri uygulanıyor. Geçmiş yıllarda arıcılara ruşet kovan, kovan altlığı, arıcı ekipmanları, bal dinlendirme ve süzme kazanları ile ana arı desteği sağlandı. Arıların özellikle kış dönemini daha güçlü geçirmesi ve ilkbahar dönemine sağlıklı kolonilerle girmesi için de yüzde 50 hibeli fondan şeker ve beyaz toz şeker destekleri hayata geçirildi. Son yıllardaki projelerle yaklaşık 900 arı yetiştiricisi; kovan altlığı, ruşet kovan, bal dinlendirme kazanı, fondan şeker ve beyaz toz şeker gibi desteklerden yararlandı.

KOCAELİ BALDA DA İDDİALI

Büyükşehir'in arıcılığa yönelik destekleri Kocaeli'de üretici sayısının artmasına da katkı sağladı. Geçmiş dönem verilerine göre 2014 yılında 400 civarında olan aktif ve üretimde öne çıkan kayıtlı arıcı sayısı verilen desteklerle 800'e çıktı. Kocaeli, yıllık 700-800 ton civarındaki bal üretimiyle arıcılıkta iddialı bir üretim potansiyeline sahip olduğunu ortaya koydu. Kocaeli'nin doğal florası, tarım alanları ve özellikle kestane başta olmak üzere farklı bitki kaynakları, kenti arıcılık açısından önemli bir üretim merkezine dönüştürüyor. Kentte arıcılık yalnızca bal üretimi değil, kırsal ekonominin güçlenmesi açısından da önemli bir gelir kapısı oluşturuyor. Büyükşehir Belediyesi'nin son yıllarda hayata geçirdiği desteklerle kentte arıcılığın gelişimi ve bal üretimi ivme kazanırken, Kocaeli'nin çiçek ve kestane balları da kendine has aroması ve lezzetiyle dikkat çekiyor.

AKADEMİ MEZUNLARINA YÜZDE 75 HİBELİ DESTEK

Tarım Akademisi'nde verilen uygulamalı eğitimlerle Büyükşehir Belediyesi, yıllardır ekipman ve üretim desteği verdiği arıcılık sektörüne bu kez bilgiyle donanmış yeni üreticiler kazandırıyor. Kursiyerler uygulamalarda kovan bakımı, koloni yönetimi, arı sağlığı, mevsimsel bakım ve güvenli çalışma yöntemlerini birebir öğrenirken, sahada karşılaşabilecekleri durumlara karşı da deneyim kazanıyor.

Üstelik Tarım Akademisi'nde eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyerler, Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal desteklerinden de daha avantajlı şekilde yararlanabiliyor. Akademi mezunları için bazı desteklerde oranların yüzde 75'e kadar çıkarılması, eğitimin üretime doğrudan bağlanmasını sağlıyor.