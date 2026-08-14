İstanbul Maltepe Belediyesi ve Okutopya işbirliğiyle çocuklara erken yaşta kitap sevgisi aşılamak ve okuma alışkanlığını mahallelere yaymak amacıyla renkli bir projeye imza atıldı. Etkinlikte çocuklar kitapların renkli ve sihirli dünyasıyla tanıştı.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü, çocuklara erken yaşta kitap sevgisi aşılamak ve okuma alışkanlığını mahallelere yaymak amacıyla renkli bir projeye imza atıyor. 'Okutopya Yolda' sloganıyla başlatılan okuma atölyeleri, mahalle mahalle gezerek her yaştan çocuğu edebiyatın büyülü dünyasında bir araya getiriyor.

'ZUZU'NUN ORMANI' OYUNCAKLARLA CANLANDI

Etkinliğin ilk durağında heyecan ve neşe bir an olsun düşmedi. Okutopya'nın kurucularından, sevilen çocuk yazarı Görkem Kantar Arsoy, 2012 yılında yayımlanan ve çocukların sevgilisi haline gelen ilk kitabı 'Zuzu'nun Ormanı'nı miniklerle paylaştı. Peluş oyuncaklar eşliğinde ve çocukların aktif katılımıyla gerçekleşen interaktif okuma seansında, minikler adeta hikâyenin birer kahramanı oldu.

AİLELER DE OKUMA HALKASINA KATILDI

Çocukların hayal güçlerini besleyen etkinlikte, sadece minikler değil, anne ve babalar da keyifli anlar yaşadı. Çocuklarıyla birlikte kitap okuma halkasına katılan ebeveynler, ailece nitelikli zaman geçirmenin tadını çıkardı. Maltepe Belediyesi yetkilileri ile Arsoy ve ekibi, etkinlik boyunca çocuklarla ve aileleriyle tek tek yakından ilgilendi.

GEZİCİ KİTAP OTOBÜSÜNE YOĞUN İLGİ

Etkinliğin en çok dikkat çeken detaylarından biri ise Okutopya Gezici Kitap Kulübü'nün rengârenk otobüsü oldu. Otobüsü ziyaret eden çocuklar, sayfalar dolusu yeni macerayı keşfetme fırsatı buldu.

YOLCULUK DİĞER MAHALLELERDE DEVAM EDECEK

Unutulmaz anlara sahne olan ve çocukların yüzünü güldüren okuma atölyesi, çekilen coşkulu toplu hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Maltepe Belediyesi yetkilileri, çocuklara kitapları sevdirmeyi hedefleyen bu anlamlı projenin ilçe genelindeki diğer mahallelerde de hız kesmeden devam edeceğinin müjdesini verdi.