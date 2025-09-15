Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Dünya İlk Yardım Günü” kapsamında düzenlediği etkinliklerde çocuklara ve ailelere yönelik farkındalık çalışmaları gerçekleştirdi. Anne Şehir Merkezlerinde verilen eğitimlerde katılımcılar, hayat kurtarabilecek temel bilgileri eğlenceli ve öğretici yöntemlerle öğrenme fırsatı buldu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, “Dünya İlk Yardım Günü” kapsamında önemli bir etkinliğe imza attı. Anne Şehir Merkezlerinde düzenlenen eğitimlerde, ailelere ve çocuklara yönelik temel ilk yardım bilgileri aktarıldı. Eğitimler, Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü Hoş Geldin Bebek birimi hemşireleri tarafından verildi.

ÇOCUKLARA ANİMASYONLARLA EĞİTİM

Etkinliklerin çocuklara yönelik bölümünde ilk yardım konuları onların anlayabileceği şekilde animasyonlarla anlatıldı. Çocuklar, animasyon karakterleri aracılığıyla acil durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini öğrenirken, merak ettikleri soruları uzmanlara yöneltti.

Eğitimlerin yetişkinlere yönelik bölümünde ise boğulma vakalarında hayat kurtaran Heimlich manevrası uygulamalı olarak öğretildi. Uzman eğitmenler tarafından gösterilen manevrayı aileler büyük ilgiyle takip etti ve kendi aralarında da deneyimledi.

Programın en renkli kısmı ise çocukların hazırladığı görsel ilk yardım çantaları oldu. “İlk yardım çantasında neler olmalı?” sorusuna resimlerle yanıt veren çocuklar, kendilerine verilen kâğıtlarda sağlık ürünlerini boyayarak kendi çantalarını tasarladı. Bu etkinlik, hem eğlenceli hem de öğretici yönüyle dikkat çekti.

KÜÇÜK YAŞTA BİLİNÇ KAZANDIRILIYOR

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından verilen eğitimlerle çocuklarda ilk yardım bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılması amaçlanıyor. “Doğru bilgi, doğru zamanda hayat kurtarır” mesajıyla gerçekleştirilen programda, ilk yardım bilgileri çocuklara eğlenceli bir şekilde aktarıldı.