Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde ortak kullanım alanlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kandıra'daki köy çeşmeleri bakım ve onarımdan geçirilerek daha sağlıklı, estetik ve kullanışlı hale getiriliyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sadece kent merkezinde değil kırsal mahallelerde de vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıran hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Tesisler Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında zamanla yıpranan köy çeşmeleri yenileniyor. Yapılan kapsamlı tadilatlarla çeşmelere modern görünüm kazandırılıyor.

Kandıra'nın Uğumce ve Antaplı mahallelerinde çeşme yenileme çalışmaları sürerken, Deli Veli Mahallesi'ndeki çeşmenin bakım ve onarımı tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Beylerbeyi Mahallesi mezarlık çeşmesinde ise çalışmalar titizlikle devam ediyor.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda çeşmelerin su akış sistemleri yenilenirken, çevre düzenlemeleri de yapılıyor. Güçlendirilen yapılar ve yenilenen yüzeyler sayesinde çeşmeler uzun ömürlü hale getirilirken, vatandaşlara daha konforlu kullanım alanları sunuluyor.

Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde olduğu gibi kırsal mahallelerde de hizmet kalitesini artırmayı sürdürüyor.