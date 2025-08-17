Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak hizmet veren Kılavuz Gençlik Merkezleri, Tematik Yaz Kampı’nda liseli öğrencileri konuk etti. Liseli öğrenciler 3 gün boyuncakamp ruhunu doyasıya yaşadı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nde çocukları ve gençleri geleceğin dünyasına daha donanımlı bir şekilde hazırlamak için çalışmalarını hızlandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ‘Kılavuz Gençlik’ projeleri ile adeta ses getiriyor. Gençler için bilimden sanata, spordan eğitime, teknolojiden kültürel ve sosyal aktivitelere kadar birçok alanda projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Kılavuz Gençlik Merkezleri’nde gençlere farklı alanlarda zengin bir faaliyet havuzu ile hizmet veriyor.

3 GÜN SÜREN TEMATİK YAZ KAMPI

Samanlı Dağları’nın eteklerindeki Aytepe yaylasında inşa edilen Diriliş Gençlik Kampları; macera, keşif ve eğlence dolu bir programda liseli gençleri doğayla buluşturdu. Kılavuz Gençlik Merkezleri tarafından gerçekleştirilen Tematik Yaz Kampı’nda öğrenciler 3 gün boyunca doğanın huzurunu, sanatın renklerini ve sporun enerjisini bir arada yaşadı. Lise gurubu öğrencilerin yaz döneminden en verimli şekilde yararlanabilmeleri için gerçekleştirilen kampta gençler, doğa yürüyüşünden okçuluğa, açık hava sanatından kamp ateşi sohbetlerine kadar dopdolu bir programla 3 günü geride bıraktı.

Kuş Diriliş Gençlik Kamplarında unutulmaz bir serüvene atılan gençler kamp ruhunu doyasıya yaşadı.

Öğrenciler, lider ve eğitmenler eşliğinde doğa yürüyüşünden okçuluğa, Bilgi Patlaması’ndan (Balon makinesi ile bilgi yarışması) Açık Hava Sanatı’na (Tuval boyama), Özgüven Atölyesi’nden (Psikoloji atölyesi) Birleştir ve Kazan’a (Bricks kutu oyunu), grup oyunlarından kamp ateşine kadar eğitici ve keyifli aktivitelerle hem eğlenerek öğrendi, hem de spor yaparak enerjilerini atabildi.

Gençlik Merkezi Tematik Yaz Kampı’nda gençler eğlencenin tadını çıkarırken bu güzel 3 günün sonunda Aytepe’den mutlu ayrıldı. Tüm ihtiyaçların Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığı kampın sonunda gençler, bu tür etkinliklere önem verdiği için Başkan Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.