İzmir'de sokağa terk edilen ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Yurdoğlu Engelli Hizmet Merkezi'ni yuva edinen Bal, artık merkezin en sevilen 'çalışanlarından' biri. Sahiplenilerek merkezin kadrolu üyesi haline gelen sevimli köpek, engelli çocuklar ve gençlerle kurduğu özel bağ sayesinde onların mutluluğuna ve sosyal gelişimine katkı sağlıyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yurdoğlu Engelli Hizmet Merkezi, binayı mesken tutan terk edilmiş köpek Bal'ı beslerken, onu sahiplenebilmek için arayışa girdi.

Bu sırada Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan Patili Dostlar İş Başında projesinin haberini alan merkez çalışanları, Bal'ı sahiplenerek merkezin daimi üyelerinden biri yaptı. Uysal karakteriyle dikkat çeken Bal, mesai sırasında kravat takmayı da ihmal etmiyor. Merkeze gelen personeli ve engellileri karşılayan sevimli köpek, engelli çocuklar ve gençlere kendini sevdiriyor ve onlarla oyun oynuyor. Bakımı merkez personeli tarafından verilen İngiliz Cocker Spaniel cinsi Bal'ın mama desteği ve koruyucu hekimlik hizmetleri ise Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından karşılanıyor.

'MEMUR OLARAK İŞE BAŞLATMIŞ OLDUK'

Merkezde görev yapan aile danışmanı, psikososyal destek uzmanı Birce Ulya Kalan, Bal ile yakından ilgileniyor. Bal ile Yurdoğlu Engelli Hizmet Merkezi'nde tanıştıklarını belirten Birce Ulya Kalan, 'Bal, merkeze her gün gelmeye başladı. Ona yemek ve su verdik, onunla oyun oynadık. Sonra yavaş yavaş merkezi adeta fethetti. Onunla ilgili nasıl bir çözüm üretebiliriz diye düşünürken Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Patili Dostlar İş Başında projesinin başladığını duyduk. Bütün dualarım kabul oldu diyebilirim. Çünkü Bal Urla'da yaşıyormuş ve terk edilmiş. Proje dahilinde Bal'ı memur olarak işe başlatmış olduk. Sabah bizleri karşılıyor, bize sarılıyor. Onunla birlikte oyunlar oynuyoruz. Günün kalan zamanında bol bol dinleniyor, yemek yiyor' dedi.

Bal'ın görev tanımının insanların psikolojisini iyi yönde yükseltmesi olduğunu kaydeden Birce Ulya Kalan, 'Bal misafirlerimize eşlik ediyor, çocuklarla vakit geçiriyor. Köpek korkusu olan engelli bireylerle de zaman geçiriyor ve Bal 'terapi köpeği' gibi davranıyor. Terapi köpeği arasaydık bile Bal gibi bir köpeği bulamazdık. Çünkü o kimseyi korkutmayan bir köpek. Çocuklar da onun sayesinde korkularını yenmeye başladı. Korkuları aşmak için onların üzerine doğru şekilde gidilmesi gerekir. Biz zaten özel eğitimciyiz. Çocuklarda davranış değişikliği çalışırız ama Bal'la burada onların korkularını yenmek üzere de çalışmalar yapıyoruz. Bal da sanki bu görev için doğmuş gibi bizimle birlikte ve iyi ki var' diye konuştu.